Потери России превысили 190 тысяч военных убитыми — Генштаб
Выстреленные гильзы в украинском окопе на бахмутском направлении, где Россия понесла огромные потери (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)
За 430 дней полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 190 тысяч своих солдат — из них 580 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро субботы, 29 апреля, обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие потери противника за 430 дней полномасштабной войны
- личного состава — около 190 040 (+580) лиц ликвидировано
- танков — 3697 (+3) ед.
- боевых бронированных машин — 7184 (+3) ед.
- артиллерийских систем — 2908 (+3) ед.
- РСЗО — 543 (+0) ед.
- средства ПВО — 294 (+0) ед.
- самолетов — 308 (+0) ед.
- вертолетов — 294 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2471 (+4)
- крылатые ракеты — 932 (+21)
- корабли / катера — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 5836 (+17) ед.
- специальная техника — 355 (+2)
Данные уточняются.