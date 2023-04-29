Потери России превысили 190 тысяч военных убитыми — Генштаб 29 апреля, 08:21 Выстреленные гильзы в украинском окопе на бахмутском направлении, где Россия понесла огромные потери (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

За 430 дней полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 190 тысяч своих солдат — из них 580 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.



Такие данные по состоянию на утро субботы, 29 апреля, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 430 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 29.04.2023 ориентировочно составили:



Видео дня

личного состава — около 190 040 ( +580 ) лиц ликвидировано

) лиц ликвидировано танков — 3697 ( +3 ) ед.

) ед. боевых бронированных машин — 7184 ( +3 ) ед.

) ед. артиллерийских систем — 2908 (+3 ) ед.

) ед. РСЗО — 543 ( +0) ед.

+0) ед. средства ПВО — 294 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов — 308 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 294 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 2471 ( +4 )

) крылатые ракеты — 932 ( +21)

корабли / катера — 18 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 5836 ( +17 ) ед.

) ед. специальная техника — 355 ( +2)

Данные уточняются.

