Потери России превысили 190 тысяч военных убитыми — Генштаб

29 апреля, 08:21
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Выстреленные гильзы в украинском окопе на бахмутском направлении, где Россия понесла огромные потери (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

Выстреленные гильзы в украинском окопе на бахмутском направлении, где Россия понесла огромные потери (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

За 430 дней полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 190 тысяч своих солдат — из них 580 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 29 апреля, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 430 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 29.04.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

  • личного состава — около 190 040 (+580) лиц ликвидировано
  • танков — 3697 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин — 7184 (+3) ед.
  • артиллерийских систем — 2908 (+3) ед.
  • РСЗО — 543 (+0) ед.
  • средства ПВО — 294 (+0) ед.
  • самолетов — 308 (+0) ед.
  • вертолетов — 294 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2471 (+4)
  • крылатые ракеты — 932 (+21)
  • корабли / катера — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5836 (+17) ед.
  • специальная техника — 355 (+2)

Данные уточняются.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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