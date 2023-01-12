Войска РФ могли потерять под Бахмутом и Соледаром до 20 тысяч военных — Подоляк 12 января, 23:01 Украинский военных под Соледаром, 11 января 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что потери российских войск под Бахмутом и Соледаром могли достигать 20 тысяч военных.

«Невозможно сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении. Но это не тысяча или две — это 10, 15 или даже 20 тысяч за все время наступления у Бахмута и Соледара. Они там потери не считают», — сказал Подоляк в интервью для 24 канала.

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По словам советника, россияне бросили на Соледар практически все боеспособное, что у них было включая остатки контрактной армии — спецназ и десант.

Подоляк утверждает, что оккупация этого украинского города не даст перелома в войне для РФ.

«Единственное, что мне жаль все, что там происходит — это количество наших ребят, которые за 17 градусов мороза должны держать автоматы в руках сутками. Это тяжело. Мы теряем своих», — сказал Подоляк.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что страна-агрессор сосредоточила в районе Соледара основные силы, в том числе боевые подразделения «вагнеровцев».

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 113 390 своих военных, за минувшие сутки — 430.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.

Российская пропаганда ранее заявила со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» Соледара, однако в украинском Генштабе это опровергли.