Войска РФ могли потерять под Бахмутом и Соледаром до 20 тысяч военных — Подоляк

12 января, 23:01
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Украинский военных под Соледаром, 11 января 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Украинский военных под Соледаром, 11 января 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что потери российских войск под Бахмутом и Соледаром могли достигать 20 тысяч военных.

«Невозможно сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении. Но это не тысяча или две — это 10, 15 или даже 20 тысяч за все время наступления у Бахмута и Соледара. Они там потери не считают», — сказал Подоляк в интервью для 24 канала.

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По словам советника, россияне бросили на Соледар практически все боеспособное, что у них было включая остатки контрактной армии — спецназ и десант.

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Подоляк утверждает, что оккупация этого украинского города не даст перелома в войне для РФ.

«Единственное, что мне жаль все, что там происходит — это количество наших ребят, которые за 17 градусов мороза должны держать автоматы в руках сутками. Это тяжело. Мы теряем своих», — сказал Подоляк.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что страна-агрессор сосредоточила в районе Соледара основные силы, в том числе боевые подразделения «вагнеровцев».

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 113 390 своих военных, за минувшие сутки — 430.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.

Российская пропаганда ранее заявила со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» Соледара, однако в украинском Генштабе это опровергли.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Соледар Бахмутка Михаил Подоляк российские потери

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