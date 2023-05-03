Под Авдеевкой и Марьинкой Россия за сутки потеряла почти две роты — ВСУ
ВСУ ликвидирует российских военных (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)
За вторник, 2 мая, ВСУ на Авдеевском и Марьинском направлениях ликвидировали и ранили почти две российские роты. Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский.
Уничтожены и повреждены 14 единиц военной техники противника.
Тарнавский также заявил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 789 огневых задач.
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.
По словам Тарнавского, армия РФ в сутки 18 раз безуспешно пыталась атаковать позиции Сил обороны Украины.
РФ активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям ВСУ. Как отмечает командующий, враг обстреливает позиции украинских подразделений и населённые пункты, граничащие с линией столкновения. Для коррекции огня артиллерии противник использует БпЛА.