Под Авдеевкой и Марьинкой Россия за сутки потеряла почти две роты — ВСУ

3 мая, 13:36
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ВСУ ликвидирует российских военных (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

ВСУ ликвидирует российских военных (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

За вторник, 2 мая, ВСУ на Авдеевском и Марьинском направлениях ликвидировали и ранили почти две российские роты. Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский.

Уничтожены и повреждены 14 единиц военной техники противника.

Тарнавский также заявил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 789 огневых задач.

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Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.

По словам Тарнавского, армия РФ в сутки 18 раз безуспешно пыталась атаковать позиции Сил обороны Украины.

РФ активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям ВСУ. Как отмечает командующий, враг обстреливает позиции украинских подразделений и населённые пункты, граничащие с линией столкновения. Для коррекции огня артиллерии противник использует БпЛА.

Редактор: Татьяна Краевская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Авдеевка Марьинка Война России против Украины российские потери

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