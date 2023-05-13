ВСУ за сутки ликвидировали более полутысячи российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники 13 мая, 11:02 Украинские защитники на Бахмутском направлении (архивное фото) (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 198 тысяч своих солдат — из них 590 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили почти 30 вражеских артиллерийских установок и десятки единиц другой техники.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 13 мая, обнародовали в Генштабе ВСУ.



Общие потери противника за 443 дня полномасштабной войны с 24.02.2022 по 12.05.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

личного состава – около 198 260 ( +590 ) человек ликвидировано

) человек ликвидировано танков ‒ 3751 ( +6 ) ед.

) ед. боевых бронированных машин ‒ 7307 ( +12 ) ед.

) ед. артиллерийских систем – 3095 ( +27 ) ед.

) ед. РСЗО – 561 ( +2 ) ед.

) ед. средства ПВО ‒ 314 ( +2 ) ед.

) ед. самолетов – 308 (+0) ед.

вертолетов – 294 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2665 ( +29 )

) крылатые ракеты ‒ 970 (+0)

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 6011 ( +15 ) ед.

) ед. специальная техника ‒ 402 (+9)

Данные уточняются.