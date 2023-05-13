ВСУ за сутки ликвидировали более полутысячи российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники

13 мая, 11:02
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Украинские защитники на Бахмутском направлении (архивное фото) (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

Украинские защитники на Бахмутском направлении (архивное фото) (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 198 тысяч своих солдат — из них 590 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили почти 30 вражеских артиллерийских установок и десятки единиц другой техники.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 13 мая, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 443 дня полномасштабной войны с 24.02.2022 по 12.05.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

  • личного состава – около 198 260 (+590 ) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3751 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин ‒ 7307 (+12 ) ед.
  • артиллерийских систем – 3095 (+27) ед.
  • РСЗО – 561 (+2) ед.
  • средства ПВО ‒ 314 (+2) ед.
  • самолетов – 308 (+0) ед.
  • вертолетов – 294 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2665 (+29)
  • крылатые ракеты ‒ 970 (+0)
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6011 (+15) ед.
  • специальная техника ‒ 402 (+9)

Данные уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Российские военные Российская армия Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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