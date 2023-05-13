ВСУ за сутки ликвидировали более полутысячи российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники
Украинские защитники на Бахмутском направлении (архивное фото) (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 198 тысяч своих солдат — из них 590 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили почти 30 вражеских артиллерийских установок и десятки единиц другой техники.
Такие данные по состоянию на утро субботы, 13 мая, обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие потери противника за 443 дня полномасштабной войны
- личного состава – около 198 260 (+590 ) человек ликвидировано
- танков ‒ 3751 (+6) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 7307 (+12 ) ед.
- артиллерийских систем – 3095 (+27) ед.
- РСЗО – 561 (+2) ед.
- средства ПВО ‒ 314 (+2) ед.
- самолетов – 308 (+0) ед.
- вертолетов – 294 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2665 (+29)
- крылатые ракеты ‒ 970 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 6011 (+15) ед.
- специальная техника ‒ 402 (+9)
Данные уточняются.