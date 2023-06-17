ВСУ за сутки ликвидировали почти 700 оккупантов и десятки единиц вражеской техники — Генштаб

17 июня, 08:20
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Фуражка российского оккупанта вблизи недавно освобожденного села Сторожевое Донецкой области, 14 июня 2023 года (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak)

Фуражка российского оккупанта вблизи недавно освобожденного села Сторожевое Донецкой области, 14 июня 2023 года (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 220 тысяч своих солдат — из них 670 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники, в том числе и вертолет Ка-52.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 17 июня, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 478 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 16.06.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

  • личного состава — около 219 170 (+670) человек ликвидировано
  • танков — 3977 (+12) ед.
  • боевых бронированных машин — 7706 (+23) ед.
  • артиллерийских систем — 3834 (+22) ед.
  • РСЗО — 609 (+3) ед.
  • средства ПВО — 364 (+0) ед.
  • самолетов — 314 (+0) ед.
  • вертолетов — 302 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3364 (+7)
  • крылатые ракеты — 1211 (+12)
  • корабли / катера — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6557 (+38) ед.
  • специальная техника — 520 (+1)

Данные уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Армия России Российские военные Российская армия Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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