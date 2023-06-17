ВСУ за сутки ликвидировали почти 700 оккупантов и десятки единиц вражеской техники — Генштаб 17 июня, 08:20 Фуражка российского оккупанта вблизи недавно освобожденного села Сторожевое Донецкой области, 14 июня 2023 года (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 220 тысяч своих солдат — из них 670 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники, в том числе и вертолет Ка-52.



Такие данные по состоянию на утро субботы, 17 июня, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 478 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 16.06.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

личного состава — около 219 170 (+670 ) человек ликвидировано

) человек ликвидировано танков — 3977 (+12 ) ед.

) ед. боевых бронированных машин — 7706 (+23 ) ед.

) ед. артиллерийских систем — 3834 (+22 ) ед.

) ед. РСЗО — 609 (+3 ) ед.

) ед. средства ПВО — 364 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов — 314 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 302 (+1 ) ед.

) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 3364 (+7 )

) крылатые ракеты — 1211 (+12 )

) корабли / катера — 18 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 6557 (+38 ) ед.

) ед. специальная техника — 520 (+1)

Данные уточняются.