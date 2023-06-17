ВСУ за сутки ликвидировали почти 700 оккупантов и десятки единиц вражеской техники — Генштаб
Фуражка российского оккупанта вблизи недавно освобожденного села Сторожевое Донецкой области, 14 июня 2023 года (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 220 тысяч своих солдат — из них 670 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники, в том числе и вертолет Ка-52.
Такие данные по состоянию на утро субботы, 17 июня, обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие потери противника за 478 дней полномасштабной войны
- личного состава — около 219 170 (+670) человек ликвидировано
- танков — 3977 (+12) ед.
- боевых бронированных машин — 7706 (+23) ед.
- артиллерийских систем — 3834 (+22) ед.
- РСЗО — 609 (+3) ед.
- средства ПВО — 364 (+0) ед.
- самолетов — 314 (+0) ед.
- вертолетов — 302 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3364 (+7)
- крылатые ракеты — 1211 (+12)
- корабли / катера — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 6557 (+38) ед.
- специальная техника — 520 (+1)
Данные уточняются.