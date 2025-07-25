Почти 1000 оккупантов и два средства ПВО. Генштаб ВСУ опубликовал потери российских войск за сутки
Армия РФ потеряла три танка и пять бронемашин за сутки (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 980 своих военных убитыми и ранеными. Общие потери врага по состоянию на пятницу, 25 июля, составляют ориентировочно 1 047 250 оккупантов.
По данным Генерального штаба ВСУ, потери россиян в военной технике составляют:
- танков — 11049 (+3) ед
- боевых бронированных машин — 23052 (+5) ед
- артиллерийских систем — 30777 (+31) ед
- РСЗО — 1446 (+0) ед
- средств ПВО — 1201 (+2) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 47834 (+196)
- крылатых ракет — 3535 (+2)
- кораблей/катеров — 28 (+0)
- подводных лодок — 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 56213 (+76)
- специальной техники — 3935 (+0).
10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.
18 июля глава военной полиции Эстонии Тоомас Вели сообщил, что потери российской армии в войне против Украины уже превысили масштабы человеческих потерь СССР в советско-финской войне, известной как Зимняя война.