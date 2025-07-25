Армия РФ потеряла три танка и пять бронемашин за сутки (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 980 своих военных убитыми и ранеными. Общие потери врага по состоянию на пятницу, 25 июля, составляют ориентировочно 1 047 250 оккупантов.

По данным Генерального штаба ВСУ, потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11049 ( +3) ед

+3) ед боевых бронированных машин — 23052 ( +5) ед

+5) ед артиллерийских систем — 30777 ( +31) ед

+31) ед РСЗО — 1446 ( +0) ед

+0) ед средств ПВО — 1201 ( +2) ед

+2) ед самолетов — 421 ( +0) ед

+0) ед вертолетов — 340 ( +0)

+0) БПЛА оперативно-тактического уровня — 47834 ( +196)

+196) крылатых ракет — 3535 ( +2)

+2) кораблей/катеров — 28 ( +0)

+0) подводных лодок — 1 ( +0)

+0) автомобильной техники и автоцистерн — 56213 ( +76)

+76) специальной техники — 3935 ( +0).

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.

18 июля глава военной полиции Эстонии Тоомас Вели сообщил, что потери российской армии в войне против Украины уже превысили масштабы человеческих потерь СССР в советско-финской войне, известной как Зимняя война.