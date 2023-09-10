ВСУ за сутки уничтожили еще почти 500 оккупантов и 10 российских танков

10 сентября, 08:43
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Уничтоженный в Запорожской области российский танк, архивное фото (Фото:Stringer/Reuters)

Уничтоженный в Запорожской области российский танк, архивное фото (Фото:Stringer/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 490 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 268 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 10 сентября, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 268 630 (+490) человек
  • танков — 4554 (+10) единиц,
  • боевых бронированных машин — 8755 (+16) единиц,
  • артиллерийских систем — 5811 (+22) единицы,
  • РСЗВ — 760 (+3),
  • средства ПВО — 509 (+1),
  • самолетов — 315 (+0),
  • вертолетов — 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / - 4593 (+5),
  • крылатые ракеты — 1455 (+0),
  • корабли /катера — 19 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны — 8338 (+40),
  • специальная техника — 872 (+2).

Видео дня

По данным Института изучения войны, в течение предыдущих суток ВСУ достигли подтвержденных успехов в районе границы Донецкой и Запорожской области и на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что украинские войска продвинулись на северо-запад от Новомайорского (18 км к юго-востоку от Великой Новоселки) вдоль границы Донецкой и Запорожской области, где, как утверждают российские источники, в последние дни активизировались бои. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что ВСУ также продвинулись на северо-восток и восток от Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова) и на запад от Вербового (20 км к юго-востоку от Орехова) на западном участке фронта в Запорожской области.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Российская армия Война России против Украины Боевые потери российские потери потери врага

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