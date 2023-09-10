ВСУ за сутки уничтожили еще почти 500 оккупантов и 10 российских танков
Уничтоженный в Запорожской области российский танк, архивное фото (Фото:Stringer/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 490 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 268 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 10 сентября, потери РФ составляют:
- личного состава — около 268 630 (+490) человек
- танков — 4554 (+10) единиц,
- боевых бронированных машин — 8755 (+16) единиц,
- артиллерийских систем — 5811 (+22) единицы,
- РСЗВ — 760 (+3),
- средства ПВО — 509 (+1),
- самолетов — 315 (+0),
- вертолетов — 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня / - 4593 (+5),
- крылатые ракеты — 1455 (+0),
- корабли /катера — 19 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны — 8338 (+40),
- специальная техника — 872 (+2).
По данным Института изучения войны, в течение предыдущих суток ВСУ достигли подтвержденных успехов в районе границы Донецкой и Запорожской области и на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что украинские войска продвинулись на северо-запад от Новомайорского (18 км к юго-востоку от Великой Новоселки) вдоль границы Донецкой и Запорожской области, где, как утверждают российские источники, в последние дни активизировались бои. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что ВСУ также продвинулись на северо-восток и восток от Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова) и на запад от Вербового (20 км к юго-востоку от Орехова) на западном участке фронта в Запорожской области.