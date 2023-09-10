ВСУ за сутки уничтожили еще почти 500 оккупантов и 10 российских танков 10 сентября, 08:43 Уничтоженный в Запорожской области российский танк, архивное фото (Фото:Stringer/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 490 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 268 тысяч военных.



Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 10 сентября, потери РФ составляют:



личного состава — около 268 630 ( +490) человек

+490) человек танков — 4554 ( +10) единиц,

+10) единиц, боевых бронированных машин — 8755 ( +16) единиц,

+16) единиц, артиллерийских систем — 5811 ( +22) единицы,

+22) единицы, РСЗВ — 760 ( +3),

+3), средства ПВО — 509 ( +1),

+1), самолетов — 315 ( +0),

+0), вертолетов — 316 ( +0),

+0), БПЛА оперативно-тактического уровня / - 4593 ( +5),

+5), крылатые ракеты — 1455 ( +0),

+0), корабли /катера — 19 ( +0),

+0), автомобильная техника и автоцистерны — 8338 ( +40),

+40), специальная техника — 872 ( +2).

Видео дня

По данным Института изучения войны, в течение предыдущих суток ВСУ достигли подтвержденных успехов в районе границы Донецкой и Запорожской области и на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что украинские войска продвинулись на северо-запад от Новомайорского (18 км к юго-востоку от Великой Новоселки) вдоль границы Донецкой и Запорожской области, где, как утверждают российские источники, в последние дни активизировались бои. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что ВСУ также продвинулись на северо-восток и восток от Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова) и на запад от Вербового (20 км к юго-востоку от Орехова) на западном участке фронта в Запорожской области.