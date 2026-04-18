Пожар в Туапсе (РФ) в результате атаки украинских дронов по НПЗ в ночь на 16 апреля 2026 года (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Страна-агрессор Россия теряет 100 миллионов долларов ежедневно в результате ударов Сил обороны Украины по объектам нефтяной инфраструктуры .

Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ в субботу, 18 апреля.

В СБС отметили, что поражение нефтяной инфраструктуры РФ приводит к существенным потерям в переработке, экспорте и логистике нефтепродуктов.

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Командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди заявил, что в результате серии ударов по объектам нефтяной логистики по маршруту Приморск — Усть-Луга — Шесхарис — Туапсе совокупная суточная отгрузка нефти сокращена примерно на 880 тысяч баррелей.

Инфографика: NV

По данным из открытых источников, при нынешней рыночной цене нефти марки Urals ежедневные потери России составляют около 100 млн долларов.

Как отметили в СБС, атаки Украины привели к нарушению стабильности перевалки нефти в ключевых портах, усложнению логистических маршрутов поставок и вынужденному перенаправлению потоков с перегрузкой альтернативных направлений.

В ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли России, подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, зафиксированы пожары на нефтеперерабатывающих заводах Новокуйбышевский и Сызранский в Самарской области, нефтеналивном терминале РПК-Высоцк Лукойл-2 в Ленинградской области и нефтеперекачивающей станции Тихорецк в Краснодарском крае РФ.