Россия ежедневно теряет $100 миллионов из-за ударов Украины по нефтяным объектам — СБС
Пожар в Туапсе (РФ) в результате атаки украинских дронов по НПЗ в ночь на 16 апреля 2026 года (Фото: Генеральный штаб ВСУ)
Страна-агрессор Россия теряет 100 миллионов долларов ежедневно в результате ударов Сил обороны Украины по объектам нефтяной инфраструктуры.
Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ в субботу, 18 апреля.
В СБС отметили, что поражение нефтяной инфраструктуры РФ приводит к существенным потерям в переработке, экспорте и логистике нефтепродуктов.
Командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди заявил, что в результате серии ударов по объектам нефтяной логистики по маршруту Приморск — Усть-Луга — Шесхарис — Туапсе совокупная суточная отгрузка нефти сокращена примерно на 880 тысяч баррелей.
По данным из открытых источников, при нынешней рыночной цене нефти марки Urals ежедневные потери России составляют около 100 млн долларов.
Как отметили в СБС, атаки Украины привели к нарушению стабильности перевалки нефти в ключевых портах, усложнению логистических маршрутов поставок и вынужденному перенаправлению потоков с перегрузкой альтернативных направлений.
В ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли России, подтвердил Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, зафиксированы пожары на нефтеперерабатывающих заводах Новокуйбышевский и Сызранский в Самарской области, нефтеналивном терминале РПК-Высоцк Лукойл-2 в Ленинградской области и нефтеперекачивающей станции Тихорецк в Краснодарском крае РФ.