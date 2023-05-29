Группа Oryx подтвердила, что Россия потеряла в Украине более двух тысяч танков

29 мая, 21:48
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Силы обороны Украину уничтожили уже десятки тысяч единиц техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Силы обороны Украину уничтожили уже десятки тысяч единиц техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 2002 танка.

Такие данные приводит мониторинговая группа Oryx, которая фиксирует только те потери техники, которые может подтвердить визуально.

По данным мониторинговой группы:

  • 1239 танков — уничтожены;
  • 106 танков — повреждены;
  • 113 танков — брошены;
  • 544 танков — захвачены.

Видео дня

По данным Генштаба, страна-террорист РФ всего потеряла 3801 танков, из которых четыре единицы техники были ликвидированы аза последние сутки.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Российская агрессия Войска РФ

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