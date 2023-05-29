Группа Oryx подтвердила, что Россия потеряла в Украине более двух тысяч танков
Силы обороны Украину уничтожили уже десятки тысяч единиц техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 2002 танка.
Такие данные приводит мониторинговая группа Oryx, которая фиксирует только те потери техники, которые может подтвердить визуально.
По данным мониторинговой группы:
- 1239 танков — уничтожены;
- 106 танков — повреждены;
- 113 танков — брошены;
- 544 танков — захвачены.
По данным Генштаба, страна-террорист РФ всего потеряла 3801 танков, из которых четыре единицы техники были ликвидированы аза последние сутки.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.