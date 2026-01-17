1130 оккупантов, 31 артсистема и более 700 БпЛА. Генштаб ВСУ обновил потери российской армии за сутки

За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1130 военных. С 24 февраля 2022 года до 17 января 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 225 590 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В общем вражеская армия потеряла:

танков — 11 569 ( +3);

+3); боевых бронированных машин — 23 914 ( +6);

+6); артиллерийских систем — 36 261 ( +31);

+31); РСЗО — 1615 ( +1);

+1); средств ПВО — 1278 ( +1);

+1); самолетов — 434;

вертолетов — 347;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 108 605 ( +721);

+721); крылатых ракет — 4163;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 74 601 ( +115);

+115); специальной техники — 4044.

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Фото: Генштаб ВСУ

30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.

