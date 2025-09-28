За сутки Россия потеряла РСЗО, семь танков и 1110 солдат убитыми и ранеными — Генштаб ВСУ
За сутки армия РФ потеряла более тысячи человек и семь танков (Фото: REUTERS/Jorge Silva)
За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 1110 солдат. Общие боевые потери РФ по состоянию на воскресенье, 28 сентября, составляют ориентировочно 1 108 510 оккупантов убитыми и ранеными.
По данным Генерального штаба ВСУ, потери россиян в военной технике составляют:
- танков — 11 211 (+7) ед;
- боевых бронированных машин — 23 290 (+2) ед;
- артиллерийских систем — 33 231 (+45) ед;
- РСЗО — 1503 (+1) ед;
- средств ПВО — 1223 (+0) ед;
- самолетов — 427 (+0) ед;
- вертолетов — 345 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 64 385 (+454) ед;
- крылатых ракет — 3747 (+0) ед;
- кораблей / катеров — 28 (+0) ед;
- подводных лодок — 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 63 040 (+131) ед;
- специальной техники — 3977 (+0).
12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.
16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.