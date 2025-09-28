За сутки армия РФ потеряла более тысячи человек и семь танков (Фото: REUTERS/Jorge Silva)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 1110 солдат. Общие боевые потери РФ по состоянию на воскресенье, 28 сентября, составляют ориентировочно 1 108 510 оккупантов убитыми и ранеными.

По данным Генерального штаба ВСУ, потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11 211 ( +7) ед;

+7) ед; боевых бронированных машин — 23 290 ( +2) ед;

+2) ед; артиллерийских систем — 33 231 ( +45) ед;

+45) ед; РСЗО — 1503 ( +1) ед;

+1) ед; средств ПВО — 1223 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 427 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 345 ( +0) ед;

+0) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня — 64 385 ( +454) ед;

+454) ед; крылатых ракет — 3747 ( +0) ед;

+0) ед; кораблей / катеров — 28 ( +0) ед;

+0) ед; подводных лодок — 1 ( +0) ед;

+0) ед; автомобильной техники и автоцистерн — 63 040 ( +131) ед;

+131) ед; специальной техники — 3977 ( +0).

Инфографика: NV

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.