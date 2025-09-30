970 оккупантов, 4 танка и 27 артсистем за сутки — Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в Украине

30 сентября, 08:00
За сутки ВСУ ликвидировали 970 оккупантов, уничтожили 4 танка и 27 артсистем (Фото: State Emergency Service of Ukraine via REUTERS)

За минувшие сутки противник потерял около 970 военных. С 24 февраля 2022 года по 30 сентября 2025 года общие потери окупантов составляют примерно 1 110 560 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия РФ потеряла:

  • танков — 11 222 (+4);
  • боевых бронированных машин — 23 291 (+1);
  • артиллерийских систем — 33 311 (+27);
  • РСЗВ — 1 505 (+1);
  • средств ПВО — 1 224;
  • самолетов — 427;
  • вертолетов — 346 (+1);
  • БпЛА — 65 303 (+301);
  • крылатых ракет — 3 790;
  • кораблей и катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 63 241 (+90);
  • специальной техники — 3 979.

Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Генштаб ВСУ Война России против Украины Российская агрессия российские потери потери врага

