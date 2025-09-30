970 оккупантов, 4 танка и 27 артсистем за сутки — Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в Украине
За сутки ВСУ ликвидировали 970 оккупантов, уничтожили 4 танка и 27 артсистем (Фото: State Emergency Service of Ukraine via REUTERS)
За минувшие сутки противник потерял около 970 военных. С 24 февраля 2022 года по 30 сентября 2025 года общие потери окупантов составляют примерно 1 110 560 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В целом армия РФ потеряла:
- танков — 11 222 (+4);
- боевых бронированных машин — 23 291 (+1);
- артиллерийских систем — 33 311 (+27);
- РСЗВ — 1 505 (+1);
- средств ПВО — 1 224;
- самолетов — 427;
- вертолетов — 346 (+1);
- БпЛА — 65 303 (+301);
- крылатых ракет — 3 790;
- кораблей и катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 63 241 (+90);
- специальной техники — 3 979.
12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.
16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.