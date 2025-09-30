За сутки ВСУ ликвидировали 970 оккупантов, уничтожили 4 танка и 27 артсистем (Фото: State Emergency Service of Ukraine via REUTERS)

За минувшие сутки противник потерял около 970 военных. С 24 февраля 2022 года по 30 сентября 2025 года общие потери окупантов составляют примерно 1 110 560 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия РФ потеряла:

танков — 11 222 ( +4);

+4); боевых бронированных машин — 23 291 ( +1);

+1); артиллерийских систем — 33 311 ( +27);

+27); РСЗВ — 1 505 ( +1);

+1); средств ПВО — 1 224;

самолетов — 427;

вертолетов — 346 ( +1);

+1); БпЛА — 65 303 ( +301);

+301); крылатых ракет — 3 790;

кораблей и катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 63 241 ( +90);

+90); специальной техники — 3 979.

Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.