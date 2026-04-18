В войне против Украины Россия за сутки потеряла почти 1100 солдат, четыре РСЗО и 82 артсистемы — Генштаб

18 апреля, 07:24
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ВСУ за сутки уничтожили шесть танков, 10 бронемашин и 180 единиц автотехники россиян (Фото: unsplash)

ВСУ за сутки уничтожили шесть танков, 10 бронемашин и 180 единиц автотехники россиян (Фото: unsplash)

Российская армия потеряла на войне в Украине около 1080 солдат за сутки. Потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 317 тыс. 150 оккупантов убитыми и ранеными.

По данным Генерального штаба ВСУ, потери России в военной технике составляют:

  • танков — 11 876 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин — 24 410 (+10) ед;
  • артиллерийских систем — 40 242 (+82) ед;
  • РСЗО — 1743 (+4) ед;
  • средств ПВО — 1349 (+0) ед;
  • самолетов — 435 (+0) ед;
  • вертолетов — 350 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 245 112 (+2104) ед;
  • крылатых ракет — 4549 (+0) ед;
  • кораблей / катеров — 33 (+0) ед;
  • подводных лодок — 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 90 194 (+180) ед;
  • специальной техники — 4129 (+0) ед.

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Генеральный штаб ВСУ
Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

17 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за последние три месяца потеряла на фронте почти 100 тысяч солдат.

По его словам, 90% потерь, которые несут российские оккупанты на фронте, вызваны украинскими дронами.

Глава государства уточнил, что Силы обороны за месяц ликвидируют такое же количество российских оккупантов, которое Россия мобилизует, но численность их группировки на территории Украины все равно растет.

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Редактор: Ева Сластнова

Теги:   российские потери потери врага Война России против Украины Российская техника Генштаб ВСУ

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