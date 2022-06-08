Теряют по 300 оккупантов в день. Российские войска не ожидали сопротивления на Донбассе — Зеленский

8 июня, 01:05
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Украинский военный на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинский военный на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные не ожидали такого сильного сопротивления украинских защитниц и защитников на Донбассе.

«Самые горячие точки те же самые — Северодонецк, Лисичанск, Попасная. Чувствуется, что оккупанты не верили, что сопротивление наших военных будет таким крепким и теперь пытаются задействовать дополнительные ресурсы на Донбасском направлении. Как и на Херсонском — перебрасывают туда новые подразделения, чтобы сдерживать наши действия», — сказал президент.

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Он отметил, что среди оккупантов в перехватах фиксируются панические настроения.

«Большинство оккупационного контингента прекрасно поняло, что у них нет перспектив в Украине. Мы фиксируем это настроение в соответствующих перехватах. Именно такое настроение доминирует в российской армии», — заявил глава государства.

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Зеленский отметил, что, в среднем, российские войска теряют каждый день войны порядка 300 человек личного состава. Общее количество погибших превышает 31 тысячу.

«Уже более 31 тысячи российских военных погибли в Украине. За время с 24 февраля Россия платит за совершенно дурацкую войну против Украины почти по 300 жизней своих солдат ежедневно. И все равно настанет день, когда количество потерь даже для России пересечет предел допустимого», — заявил Зеленский.

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7 июня Генштаб ВСУ озвучил обновленные данные о потерях российских войск: за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 110 оккупантов.

По данным Генштаба, всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили:

  • личного состава — около 31360 (+110) человек ликвидировано,
  • танков — 1390 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 3416 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 694 (+4) ед,
  • РСЗО — 207 (+0) ед,
  • средства ПВО — 96 (+0) ед,
  • самолетов — 212 (+1) ед,
  • вертолетов — 177 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 553 (+2),
  • крылатые ракеты — 125(+0),
  • корабли/катера — 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2405 (+10) ед,
  • специальная техника — ​​53 (+0).
https://www.youtube.com/watch?v=RS25XUKfiu0
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донбасс Северодонецк Лисичанск Война в Украине Владимир Зеленский Попасная Война России против Украины

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