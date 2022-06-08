Теряют по 300 оккупантов в день. Российские войска не ожидали сопротивления на Донбассе — Зеленский
Украинский военный на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные не ожидали такого сильного сопротивления украинских защитниц и защитников на Донбассе.
«Самые горячие точки те же самые — Северодонецк, Лисичанск, Попасная. Чувствуется, что оккупанты не верили, что сопротивление наших военных будет таким крепким и теперь пытаются задействовать дополнительные ресурсы на Донбасском направлении. Как и на Херсонском — перебрасывают туда новые подразделения, чтобы сдерживать наши действия», — сказал президент.
Он отметил, что среди оккупантов в перехватах фиксируются панические настроения.
«Большинство оккупационного контингента прекрасно поняло, что у них нет перспектив в Украине. Мы фиксируем это настроение в соответствующих перехватах. Именно такое настроение доминирует в российской армии», — заявил глава государства.
Зеленский отметил, что, в среднем, российские войска теряют каждый день войны порядка 300 человек личного состава. Общее количество погибших превышает 31 тысячу.
«Уже более 31 тысячи российских военных погибли в Украине. За время с 24 февраля Россия платит за совершенно дурацкую войну против Украины почти по 300 жизней своих солдат ежедневно. И все равно настанет день, когда количество потерь даже для России пересечет предел допустимого», — заявил Зеленский.
7 июня Генштаб ВСУ озвучил обновленные данные о потерях российских войск: за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 110 оккупантов.
По данным Генштаба, всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили:
- личного состава — около 31360 (+110) человек ликвидировано,
- танков — 1390 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 3416 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 694 (+4) ед,
- РСЗО — 207 (+0) ед,
- средства ПВО — 96 (+0) ед,
- самолетов — 212 (+1) ед,
- вертолетов — 177 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 553 (+2),
- крылатые ракеты — 125(+0),
- корабли/катера — 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2405 (+10) ед,
- специальная техника — 53 (+0).
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