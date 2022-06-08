Теряют по 300 оккупантов в день. Российские войска не ожидали сопротивления на Донбассе — Зеленский 8 июня, 01:05 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные не ожидали такого сильного сопротивления украинских защитниц и защитников на Донбассе.

«Самые горячие точки те же самые — Северодонецк, Лисичанск, Попасная. Чувствуется, что оккупанты не верили, что сопротивление наших военных будет таким крепким и теперь пытаются задействовать дополнительные ресурсы на Донбасском направлении. Как и на Херсонском — перебрасывают туда новые подразделения, чтобы сдерживать наши действия», — сказал президент.



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Он отметил, что среди оккупантов в перехватах фиксируются панические настроения.

«Большинство оккупационного контингента прекрасно поняло, что у них нет перспектив в Украине. Мы фиксируем это настроение в соответствующих перехватах. Именно такое настроение доминирует в российской армии», — заявил глава государства.

Зеленский отметил, что, в среднем, российские войска теряют каждый день войны порядка 300 человек личного состава. Общее количество погибших превышает 31 тысячу.

«Уже более 31 тысячи российских военных погибли в Украине. За время с 24 февраля Россия платит за совершенно дурацкую войну против Украины почти по 300 жизней своих солдат ежедневно. И все равно настанет день, когда количество потерь даже для России пересечет предел допустимого», — заявил Зеленский.

7 июня Генштаб ВСУ озвучил обновленные данные о потерях российских войск: за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 110 оккупантов.

По данным Генштаба, всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили:

личного состава — около 31360 ( +110) человек ликвидировано,

+110) человек ликвидировано, танков — 1390 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 3416 ( +16) ед,

+16) ед, артиллерийских систем — 694 ( +4) ед,

+4) ед, РСЗО — 207 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 96 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 212 ( +1) ед,

+1) ед, вертолетов — 177 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 553 ( +2),

+2), крылатые ракеты — 125(+0),

корабли/катера — 13 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2405 ( +10) ед,

+10) ед, специальная техника — ​​53 ( +0).

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