Три РСЗО, 11 танков и 920 оккупантов: Генштаб ВСУ подсчитал потери российских войск в Украине за сутки

10 июля, 07:58
Отдельная артиллерийская бригада НГУ наносит удары по российским позициям (Фото: Отдельная артиллерийская бригада НГУ/Facebook)

Отдельная артиллерийская бригада НГУ наносит удары по российским позициям (Фото: Отдельная артиллерийская бригада НГУ/Facebook)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 920 своих солдат убитыми и ранеными. Общие потери врага по состоянию на четверг, 10 июля, составляют ориентировочно 1 030 580 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери российской армии в военной технике составляют:

  • танков — 11011 (+11) ед
  • боевых бронированных машин — 22972 (+3) ед
  • артиллерийских систем — 30140 (+38) ед
  • РСЗО — 1437 (+3) ед
  • средств ПВО — 1193 (+0) ед
  • самолетов — 421 (+0) ед
  • вертолетов — 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 44781 (+324)
  • крылатых ракет — 3445 (+6)
  • кораблей/катеров — 28 (+0)
  • подводных лодок — 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн — 54656 (+81)
  • специальной техники — 3929 (+0).

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

Представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины сообщили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   российские потери потери врага Война России против Украины Российская военная техника Генштаб ВСУ

