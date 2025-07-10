Три РСЗО, 11 танков и 920 оккупантов: Генштаб ВСУ подсчитал потери российских войск в Украине за сутки
Отдельная артиллерийская бригада НГУ наносит удары по российским позициям (Фото: Отдельная артиллерийская бригада НГУ/Facebook)
За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 920 своих солдат убитыми и ранеными. Общие потери врага по состоянию на четверг, 10 июля, составляют ориентировочно 1 030 580 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери российской армии в военной технике составляют:
- танков — 11011 (+11) ед
- боевых бронированных машин — 22972 (+3) ед
- артиллерийских систем — 30140 (+38) ед
- РСЗО — 1437 (+3) ед
- средств ПВО — 1193 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 44781 (+324)
- крылатых ракет — 3445 (+6)
- кораблей/катеров — 28 (+0)
- подводных лодок — 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 54656 (+81)
- специальной техники — 3929 (+0).
12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.
Представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины сообщили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.