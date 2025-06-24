1200 оккупантов, семь бронемашин и РСЗО. Генштаб ВСУ назвал потери россиян в Украине за сутки
Россия за сутки потеряла в Украине 130 единиц военной техники (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне в Украине около 1200 своих военных убитыми и ранеными. Общие потери войск РФ по состоянию на вторник, 24 июня, составляют 1 013 700 солдат.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери российской армии в военной технике составляют:
- танков — 10966 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 22879 (+7) ед
- артиллерийских систем — 29511 (+21) ед
- РСЗО — 1424 (+1) ед
- средств ПВО — 1188 (+0) ед
- самолетов — 416 (+0) ед
- вертолетов — 337 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 41915 (+198)
- крылатых ракет — 3388 (+12)
- кораблей / катеров — 28 (+0) ед
- подводных лодок — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 52961 (+100) ед
- специальной техники — 3920 (+0).
Потери России на войне в Украине — что известно
18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.
Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности в любом участке фронта.
3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.
12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.