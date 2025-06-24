1200 оккупантов, семь бронемашин и РСЗО. Генштаб ВСУ назвал потери россиян в Украине за сутки

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне в Украине около 1200 своих военных убитыми и ранеными. Общие потери войск РФ по состоянию на вторник, 24 июня, составляют 1 013 700 солдат.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери российской армии в военной технике составляют:

танков — 10966 ( +1) ед

+1) ед боевых бронированных машин — 22879 ( +7) ед

+7) ед артиллерийских систем — 29511 ( +21) ед

+21) ед РСЗО — 1424 ( +1) ед

+1) ед средств ПВО — 1188 ( +0) ед

+0) ед самолетов — 416 ( +0) ед

+0) ед вертолетов — 337 ( +0) ед

+0) ед БПЛА оперативно-тактического уровня — 41915 ( +198)

+198) крылатых ракет — 3388 ( +12)

+12) кораблей / катеров — 28 ( +0) ед

+0) ед подводных лодок — 1 ( +0) ед

+0) ед автомобильной техники и автоцистерн — 52961 ( +100) ед

+100) ед специальной техники — 3920 ( +0).

Реклама

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

Потери России на войне в Украине — что известно

18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.

Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности в любом участке фронта.

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.