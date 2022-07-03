Россия потеряла более 35 тысяч военных, чтобы устанавливать на руинах советские флаги — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский заявил, что по самым консервативным оценкам российские оккупанты потеряли в Украине уже более 35 тысяч военных.
«Они потеряли более 35 тысяч солдат убитыми, и это еще консервативная оценка. И ради чего это все? Ради того, чтобы безумные пропагандисты показали где-то в своих эфирах русское или советское знамя на руинах… Другого ответа просто нет», — заявил президент.
Глава государства подчеркнул, что весь мир уверен в победе Украины. Открытым остается лишь вопрос времени.
«Для всех в мире — и, я уверен, для всех неглупых людей в самой России — понятно, что Украина победит. Это только вопрос времени. Это вопрос, к сожалению, потерь, которые мы несем, прежде всего людей. Это вопрос современного оружия, которое мы должны получить и обязательно получим», — заявил Зеленский.
Президент напомнил, что завтра в Швейцарии пройдет конференция по восстановлению Украины. Также недавно была встреча Зеленского с президентом МОК, который созывает специальную конференцию для сбора средств по восстановлению Украины.
«Этих и многих других международных инициатив просто не было, если бы мир сомневался в нашей победе. Поэтому нужно сосредоточенно работать далее, бороться и бить оккупантов, пока всю нашу страну не вернем себе. Украина будет свободной», — заявил Зеленский.
Российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли около 35,9 тыс. личного состава.
За прошедшие сутки, 2 июля, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
- Личный состав — 35 870 (+120)
- Танки — 1582 (+5)
- Боевые бронированные машины — 3737 (+1)
- Артиллерийские системы — 800 (+4)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 246 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 105 (+0)
- Самолеты — 217 (+0)
- Вертолеты — 186 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 653 (+8)
- Крылатые ракеты — 144 (+1)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2614 (+4)
- Специальная техника — 61 (+0).
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.