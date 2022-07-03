Россия потеряла более 35 тысяч военных, чтобы устанавливать на руинах советские флаги — Зеленский

3 июля, 23:33
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что по самым консервативным оценкам российские оккупанты потеряли в Украине уже более 35 тысяч военных.

«Они потеряли более 35 тысяч солдат убитыми, и это еще консервативная оценка. И ради чего это все? Ради того, чтобы безумные пропагандисты показали где-то в своих эфирах русское или советское знамя на руинах… Другого ответа просто нет», — заявил президент.

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Глава государства подчеркнул, что весь мир уверен в победе Украины. Открытым остается лишь вопрос времени.

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«Для всех в мире — и, я уверен, для всех неглупых людей в самой России — понятно, что Украина победит. Это только вопрос времени. Это вопрос, к сожалению, потерь, которые мы несем, прежде всего людей. Это вопрос современного оружия, которое мы должны получить и обязательно получим», — заявил Зеленский.

Президент напомнил, что завтра в Швейцарии пройдет конференция по восстановлению Украины. Также недавно была встреча Зеленского с президентом МОК, который созывает специальную конференцию для сбора средств по восстановлению Украины.

«Этих и многих других международных инициатив просто не было, если бы мир сомневался в нашей победе. Поэтому нужно сосредоточенно работать далее, бороться и бить оккупантов, пока всю нашу страну не вернем себе. Украина будет свободной», — заявил Зеленский.

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Российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли около 35,9 тыс. личного состава.

За прошедшие сутки, 2 июля, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

  • Личный состав — 35 870 (+120)
  • Танки — 1582 (+5)
  • Боевые бронированные машины — 3737 (+1)
  • Артиллерийские системы — 800 (+4)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 246 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 105 (+0)
  • Самолеты — 217 (+0)
  • Вертолеты — 186 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 653 (+8)
  • Крылатые ракеты — 144 (+1)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2614 (+4)
  • Специальная техника — 61 (+0).
https://www.youtube.com/watch?v=csh-GeIq8js
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины российские потери

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