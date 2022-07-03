Россия потеряла более 35 тысяч военных, чтобы устанавливать на руинах советские флаги — Зеленский 3 июля, 23:33 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что по самым консервативным оценкам российские оккупанты потеряли в Украине уже более 35 тысяч военных.

«Они потеряли более 35 тысяч солдат убитыми, и это еще консервативная оценка. И ради чего это все? Ради того, чтобы безумные пропагандисты показали где-то в своих эфирах русское или советское знамя на руинах… Другого ответа просто нет», — заявил президент.

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Глава государства подчеркнул, что весь мир уверен в победе Украины. Открытым остается лишь вопрос времени.

«Для всех в мире — и, я уверен, для всех неглупых людей в самой России — понятно, что Украина победит. Это только вопрос времени. Это вопрос, к сожалению, потерь, которые мы несем, прежде всего людей. Это вопрос современного оружия, которое мы должны получить и обязательно получим», — заявил Зеленский.

Президент напомнил, что завтра в Швейцарии пройдет конференция по восстановлению Украины. Также недавно была встреча Зеленского с президентом МОК, который созывает специальную конференцию для сбора средств по восстановлению Украины.

«Этих и многих других международных инициатив просто не было, если бы мир сомневался в нашей победе. Поэтому нужно сосредоточенно работать далее, бороться и бить оккупантов, пока всю нашу страну не вернем себе. Украина будет свободной», — заявил Зеленский.

Российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли около 35,9 тыс. личного состава.

За прошедшие сутки, 2 июля, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Личный состав — 35 870 ( +120)

+120) Танки — 1582 ( +5)

+5) Боевые бронированные машины — 3737 ( +1)

+1) Артиллерийские системы — 800 ( +4)

+4) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 246 ( +0)

РСЗО) — 246 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 105 ( +0)

ПВО) — 105 +0) Самолеты — 217 ( +0)

+0) Вертолеты — 186 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 653 ( +8)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 653 +8) Крылатые ракеты — 144 ( +1)

+1) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2614 ( +4)

+4) Специальная техника — 61 ( +0).

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