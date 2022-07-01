«Более 90 тысяч россиян». Резников назвал число раненых в Украине оккупантов

1 июля, 16:57
Российское руководство многих оккупантов выдает как «потерянных», чтобы не выплачивать денежные компенсации их семьям (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Российское руководство многих оккупантов выдает как «потерянных», чтобы не выплачивать денежные компенсации их семьям (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

За время войны более 90 тысяч российских солдат были ранены в Украине. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Враг потерял более 30 тысяч своих солдат в Украине. Более 90 тысяч россиян ранены. Очень много пропавших без вести», — сказал министр.

Он добавил, что российское руководство многих оккупантов выдает как «потерянных», чтобы не выплачивать денежные компенсации их семьям.

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Также Резников подчеркнул, что «хранить лицо» российского диктатора Владимира Путина, на что, по его словам, до сих пор намекают отдельные партнеры, уже поздно.

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«После зверств и преступлений в Буче, Бородянке, Ирпене, Мариуполе… Мы защищаем свои земли, боремся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте просто вместе победим врага», — сказал он.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 750 своих военных, а наибольшие потери з последние сутки враг понес на Бахмутском направлении. Также, по их данным, оккупанты лишились более 10 000 единиц техники.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Войска РФ Алексей Резников Боевые потери

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