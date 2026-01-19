Российские войска потеряли 1020 солдат, РСЗО и 39 артсистем за сутки — новые данные Генштаба ВСУ

19 января, 08:25
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ВСУ ликвидировали 1220 российских военных, два танка и три бронемашины (Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko)

ВСУ ликвидировали 1220 российских военных, два танка и три бронемашины (Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Страна-агрессор Россия за сутки потеряла на войне в Украине около 1020 солдат убитыми и ранеными. Потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 227 тыс. 440 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 19 января.

Потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 11 573 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин — 23 922 (+3) ед;
  • артиллерийских систем — 36 333 (+39) ед;
  • РСЗО — 1 617 (+1) ед;
  • средств ПВО — 1 278 (+0) ед;
  • самолетов — 434 (+0) ед;
  • вертолетов — 347 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 110 215 (+765) ед;
  • крылатых ракет — 4 163 (+0) ед;
  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед;
  • подводных лодок — 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 74 876 (+170) ед;
  • специальной техники — 4 045 (+1) ед.

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Генеральный штаб ВСУ
Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.

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Редактор: Ева Сластнова

Теги:   российские потери потери врага Война России против Украины Российская военная техника Генштаб ВСУ

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