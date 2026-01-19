Российские войска потеряли 1020 солдат, РСЗО и 39 артсистем за сутки — новые данные Генштаба ВСУ
ВСУ ликвидировали 1220 российских военных, два танка и три бронемашины (Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko)
Страна-агрессор Россия за сутки потеряла на войне в Украине около 1020 солдат убитыми и ранеными. Потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 227 тыс. 440 оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 19 января.
Потери россиян в военной технике составляют:
- танков — 11 573 (+2) ед;
- боевых бронированных машин — 23 922 (+3) ед;
- артиллерийских систем — 36 333 (+39) ед;
- РСЗО — 1 617 (+1) ед;
- средств ПВО — 1 278 (+0) ед;
- самолетов — 434 (+0) ед;
- вертолетов — 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 110 215 (+765) ед;
- крылатых ракет — 4 163 (+0) ед;
- кораблей/катеров — 28 (+0) ед;
- подводных лодок — 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 74 876 (+170) ед;
- специальной техники — 4 045 (+1) ед.
30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.
Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.