ВСУ ликвидировали 1220 российских военных, два танка и три бронемашины (Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Страна-агрессор Россия за сутки потеряла на войне в Украине около 1020 солдат убитыми и ранеными. Потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 227 тыс. 440 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 19 января.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11 573 ( +2) ед;

+2) ед; боевых бронированных машин — 23 922 ( +3) ед;

+3) ед; артиллерийских систем — 36 333 ( +39) ед;

+39) ед; РСЗО — 1 617 ( +1) ед;

+1) ед; средств ПВО — 1 278 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 434 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 347 ( +0) ед;

+0) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня — 110 215 ( +765) ед;

+765) ед; крылатых ракет — 4 163 ( +0) ед;

+0) ед; кораблей/катеров — 28 ( +0) ед;

+0) ед; подводных лодок — 2 ( +0) ед;

+0) ед; автомобильной техники и автоцистерн — 74 876 ( +170) ед;

+170) ед; специальной техники — 4 045 ( +1) ед.

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Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.