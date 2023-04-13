ФСБ насчитала 110 тысяч раненых и убитых российских военных в Украине — NYT 13 апреля, 16:08 Фактическое число россиян, раненых и убитых в бою, приближается к 110 тысячам человек (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

По данным российской ФСБ, потери оккупантов в Украине приближаются к 110 тысячам человек убитыми и ранеными. Это число не включает потери среди военнослужащих Росгвардии, наемников ЧВК Вагнер и чеченских бойцов Рамзана Кадырова.

Об этом свидетельствуют документы из недавней утечки секретных документов США, сообщает New York Times.

«ФСБ подсчитала, что фактическое число россиян, раненых и убитых в бою, приближается к 110 тысячам человек», — пишет издание.

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Подчеркивается, что ФСБ не включают в число российских потерь убитых и раненых среди военнослужащих Росгвардии, отряда боевиков ЧВК Вагнер и чеченских бойцов Рамзана Кадырова.

Также, по данным американской разведки, разрозненные боевые силы, развернутые Кремлем в Украине, иногда действовали вразрез, что еще больше осложняло военные действия России.

По данным Генштаба, потери РФ превысили 180 тысяч военных.

По словам министра обороны Алексея Резникова, страна-террорист РФ ежедневно теряет только в Бахмуте до 500 оккупантов убитыми и ранеными.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было убито и ранено 200 тысяч российских военных. Также из РФ уехали более 1 млн россиян, пытаясь избежать мобилизации.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV