1120 оккупантов и средство ПВО за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии
Россия потеряла 1120 солдат и семь боевых бронированных машин за сутки (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
За минувшие сутки Россия потеряла на войне против Украины около 1120 своих солдат убитыми и ранеными. Общие потери врага по состоянию на субботу, 19 июля, составляют ориентировочно 1 040 950 оккупантов.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.
Потери россиян в военной технике составляют:
- танков — 11 032 (+0) ед
- боевых бронированных машин — 23 012 (+7) ед
- артиллерийских систем — 30 531 (+46) ед
- РСЗО — 1442 (+1) ед
- средств ПВО — 1198 (+1) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 46 712 (+163) ед
- крылатых ракет — 3492 (+1) ед
- кораблей/катеров — 28 (+0) ед
- подводных лодок — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 55 606 (+112) ед
- специальной техники — 3932 (+0) ед.
12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.
10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.