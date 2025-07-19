1120 оккупантов и средство ПВО за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии

19 июля, 07:45
Россия потеряла 1120 солдат и семь боевых бронированных машин за сутки (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия потеряла 1120 солдат и семь боевых бронированных машин за сутки

За минувшие сутки Россия потеряла на войне против Украины около 1120 своих солдат убитыми и ранеными. Общие потери врага по состоянию на субботу, 19 июля, составляют ориентировочно 1 040 950 оккупантов.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 11 032 (+0) ед
  • боевых бронированных машин — 23 012 (+7) ед
  • артиллерийских систем — 30 531 (+46) ед
  • РСЗО — 1442 (+1) ед
  • средств ПВО — 1198 (+1) ед
  • самолетов — 421 (+0) ед
  • вертолетов — 340 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 46 712 (+163) ед
  • крылатых ракет — 3492 (+1) ед
  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед
  • подводных лодок — 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн — 55 606 (+112) ед
  • специальной техники — 3932 (+0) ед.

Инфографика: Генштаб

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   российские потери Война России против Украины Генштаб ВСУ

