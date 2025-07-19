Россия потеряла 1120 солдат и семь боевых бронированных машин за сутки (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки Россия потеряла на войне против Украины около 1120 своих солдат убитыми и ранеными. Общие потери врага по состоянию на субботу, 19 июля, составляют ориентировочно 1 040 950 оккупантов.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11 032 ( +0) ед

+0) ед боевых бронированных машин — 23 012 ( +7) ед

+7) ед артиллерийских систем — 30 531 ( +46) ед

+46) ед РСЗО — 1442 ( +1) ед

+1) ед средств ПВО — 1198 ( +1) ед

+1) ед самолетов — 421 ( +0) ед

+0) ед вертолетов — 340 ( +0) ед

+0) ед БПЛА оперативно-тактического уровня — 46 712 ( +163) ед

+163) ед крылатых ракет — 3492 ( +1) ед

+1) ед кораблей/катеров — 28 ( +0) ед

+0) ед подводных лодок — 1 ( +0) ед

+0) ед автомобильной техники и автоцистерн — 55 606 ( +112) ед

+112) ед специальной техники — 3932 ( +0) ед.

Инфографика: Генштаб

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.