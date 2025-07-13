Более 1200 оккупантов и система ПВО за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии

За минувшие сутки Россия потеряла на войне против Украины около 1240 своих солдат убитыми и ранеными. Общие потери врага по состоянию на воскресенье, 13 июля, составляют ориентировочно 1 033 930 оккупантов.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро воскресенья, 13 июля.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11 016 ( +3) ед;

+3) ед; боевых бронированных машин — 22 983 ( +3) ед;

+3) ед; артиллерийских систем — 30 243 ( +49) ед;

+49) ед; РСЗО — 1438 ( +1) ед;

+1) ед; средств ПВО — 1194 ( +1) ед;

+1) ед; самолетов — 421 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 340 ( +0) ед;

+0) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня — 45 511 ( +263) ед;

+263) ед; крылатых ракет — 3491 ( +32) ед;

+32) ед; кораблей/катеров — 28 ( +0) ед;

+0) ед; подводных лодок — 1 ( +0) ед;

+0) ед; автомобильной техники и автоцистерны — 54 923 ( +101) ед;

+101) ед; специальной техники — 3929 ( +0) ед.

Реклама

Фото: Генеральный штаб ВСУ

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.