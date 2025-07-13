Более 1200 оккупантов и система ПВО за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии

13 июля, 07:27
В Генштабе обновили данные о потерях российской армии (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки Россия потеряла на войне против Украины около 1240 своих солдат убитыми и ранеными. Общие потери врага по состоянию на воскресенье, 13 июля, составляют ориентировочно 1 033 930 оккупантов.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро воскресенья, 13 июля.

Потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 11 016 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин — 22 983 (+3) ед;
  • артиллерийских систем — 30 243 (+49) ед;
  • РСЗО — 1438 (+1) ед;
  • средств ПВО — 1194 (+1) ед;
  • самолетов — 421 (+0) ед;
  • вертолетов — 340 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 45 511 (+263) ед;
  • крылатых ракет — 3491 (+32) ед;
  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед;
  • подводных лодок — 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерны — 54 923 (+101) ед;
  • специальной техники — 3929 (+0) ед.

Генеральный штаб ВСУ
Фото: Генеральный штаб ВСУ

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Генеральный штаб Вооруженные Силы Украины (ВСУ) российские потери потери врага

