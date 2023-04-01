Потери РФ достигли почти 174 тысячи: Генштаб озвучил количество уничтоженных оккупантов за сутки 1 апреля, 08:33 Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 630 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 173990 своих военных.

По данным Генштаба по состоянию на субботу, 1 апреля, потери РФ составляют:

личный состав — около 173990 ( +630) человек ликвидировано



танки — 3616 ( +1)



боевые бронированные машины — 6981 ( +4)



артиллерийские системы — 2683 ( +8)



РСЗО — 527 ( +1)



средства ПВО — 279 ( +1)



самолеты — 306 ( +0)



вертолеты — 291 ( +0)



БПЛА оперативно-тактического уровня — 2248 ( +0)



крылатые ракеты — 911 ( +0)



корабли /катера — 18 ( +0)



автомобильная техника и автоцистерны — 5528 ( +7)



специальная техника — 296 ( +2).



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По данным OSINT-проекта KIU (Killed in Ukraine), в Украине ликвидировали уже около 2000 российских офицеров.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV