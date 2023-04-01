Потери РФ достигли почти 174 тысячи: Генштаб озвучил количество уничтоженных оккупантов за сутки

1 апреля, 08:33
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Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 630 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 173990 своих военных.

По данным Генштаба по состоянию на субботу, 1 апреля, потери РФ составляют:

      • личный состав — около 173990 (+630) человек ликвидировано
      • танки — 3616 (+1)
      • боевые бронированные машины — 6981 (+4)
      • артиллерийские системы — 2683 (+8)
      • РСЗО — 527 (+1)
      • средства ПВО — 279 (+1)
      • самолеты — 306 (+0)
      • вертолеты — 291 (+0)
      • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2248 (+0)
      • крылатые ракеты — 911 (+0)
      • корабли /катера — 18 (+0)
      • автомобильная техника и автоцистерны — 5528 (+7)
      • специальная техника — 296 (+2).

Видео дня

По данным OSINT-проекта KIU (Killed in Ukraine), в Украине ликвидировали уже около 2000 российских офицеров.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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