Потери РФ достигли почти 174 тысячи: Генштаб озвучил количество уничтоженных оккупантов за сутки
Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 630 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 173990 своих военных.
По данным Генштаба по состоянию на субботу, 1 апреля, потери РФ составляют:
- личный состав — около 173990 (+630) человек ликвидировано
- танки — 3616 (+1)
- боевые бронированные машины — 6981 (+4)
- артиллерийские системы — 2683 (+8)
- РСЗО — 527 (+1)
- средства ПВО — 279 (+1)
- самолеты — 306 (+0)
- вертолеты — 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2248 (+0)
- крылатые ракеты — 911 (+0)
- корабли /катера — 18 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 5528 (+7)
- специальная техника — 296 (+2).
По данным OSINT-проекта KIU (Killed in Ukraine), в Украине ликвидировали уже около 2000 российских офицеров.