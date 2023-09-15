ВСУ за сутки уничтожили почти 500 оккупантов и 28 артсистем россиян — Генштаб обновил данные с потерями РФ

15 сентября, 08:18
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Потери РФ в Украине с начала большой войны превысили 270 тысяч убитыми (Фото:Олександр Єрмоченко/Reuters)

Потери РФ в Украине с начала большой войны превысили 270 тысяч убитыми (Фото:Олександр Єрмоченко/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 270 тысяч военных.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на пятницу, 15 сентября, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 271 440 (+470) человек
  • танков — 4612 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин — 8814 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 5972 (+28) ед,
  • РСЗО — 774 (+5) ед,
  • средств ПВО — 521 (+4) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4714 (+17),
  • крылатых ракет — 1455 (+0),
  • кораблей/катеров — 20 (+0) ед,
  • подводных лодок — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8492 (+34) ед,
  • специальная техника — 889 (+0).

Видео дня

В Генштабе ВСУ сообщили об освобождении села Андреевка Донецкой области. Сообщается, что Силы обороны наносят врагу значительные потери в живой силе и технике и закрепляются на достигнутых рубежах.

Также Генштаб сообщил о частичном успехе украинских бойцов в районе Клещеевки, россияне пытаются прорвать оборону ВСУ возле Богдановки.

За прошедшую неделю силы обороны освободили еще 2 кв.км на Бахмутском направлении. Всего с начала наступления — 49 кв.км.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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