ВСУ за сутки уничтожили почти 500 оккупантов и 28 артсистем россиян — Генштаб обновил данные с потерями РФ
Потери РФ в Украине с начала большой войны превысили 270 тысяч убитыми (Фото:Олександр Єрмоченко/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 270 тысяч военных.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на пятницу, 15 сентября, потери РФ составляют:
- личного состава — около 271 440 (+470) человек
- танков — 4612 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 8814 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 5972 (+28) ед,
- РСЗО — 774 (+5) ед,
- средств ПВО — 521 (+4) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4714 (+17),
- крылатых ракет — 1455 (+0),
- кораблей/катеров — 20 (+0) ед,
- подводных лодок — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8492 (+34) ед,
- специальная техника — 889 (+0).
В Генштабе ВСУ сообщили об освобождении села Андреевка Донецкой области. Сообщается, что Силы обороны наносят врагу значительные потери в живой силе и технике и закрепляются на достигнутых рубежах.
Также Генштаб сообщил о частичном успехе украинских бойцов в районе Клещеевки, россияне пытаются прорвать оборону ВСУ возле Богдановки.
За прошедшую неделю силы обороны освободили еще 2 кв.км на Бахмутском направлении. Всего с начала наступления — 49 кв.км.