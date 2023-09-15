ВСУ за сутки уничтожили почти 500 оккупантов и 28 артсистем россиян — Генштаб обновил данные с потерями РФ 15 сентября, 08:18 Потери РФ в Украине с начала большой войны превысили 270 тысяч убитыми (Фото:Олександр Єрмоченко/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 270 тысяч военных.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на пятницу, 15 сентября, потери РФ составляют:

личного состава — около 271 440 ( +470) человек

+470) человек танков — 4612 ( +13) ед,

+13) ед, боевых бронированных машин — 8814 ( +4) ед,

+4) ед, артиллерийских систем — 5972 ( +28) ед,

+28) ед, РСЗО — 774 ( +5) ед,

+5) ед, средств ПВО — 521 ( +4) ед,

+4) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4714 ( +17),

+17), крылатых ракет — 1455 ( +0),

+0), кораблей/катеров — 20 ( +0) ед,

+0) ед, подводных лодок — 1 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 8492 ( +34) ед,

+34) ед, специальная техника — 889 ( +0).

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В Генштабе ВСУ сообщили об освобождении села Андреевка Донецкой области. Сообщается, что Силы обороны наносят врагу значительные потери в живой силе и технике и закрепляются на достигнутых рубежах.

Также Генштаб сообщил о частичном успехе украинских бойцов в районе Клещеевки, россияне пытаются прорвать оборону ВСУ возле Богдановки.

За прошедшую неделю силы обороны освободили еще 2 кв.км на Бахмутском направлении. Всего с начала наступления — 49 кв.км.