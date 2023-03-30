Почти 600 оккупантов и 12 артсистем: Генштаб сообщил о потерях армии РФ за сутки
Какие потери понесла Россия за сутки (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 560 российских оккупантов. Всего потери РФ составляют 172900 мертвых военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 30 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 172900 (+560) человек ликвидировано,
- танков — 3610 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 6974 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 2671 (+12) ед,
- РСЗО — 526 (+0) ед,
- средства ПВО — 278 (+1) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2239 (+0),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5518 (+11) ед,
- специальная техника / специальное оборудование — 291 (+3).
По данным OSINT-проекта KIU (Killed in Ukraine), в Украине ликвидировали уже около 2000 российских офицеров.