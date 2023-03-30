Почти 600 оккупантов и 12 артсистем: Генштаб сообщил о потерях армии РФ за сутки

30 марта, 08:08
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Какие потери понесла Россия за сутки (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Какие потери понесла Россия за сутки (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 560 российских оккупантов. Всего потери РФ составляют 172900 мертвых военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 30 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 172900 (+560) человек ликвидировано,
  • танков — 3610 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 6974 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2671 (+12) ед,
  • РСЗО — 526 (+0) ед,
  • средства ПВО — 278 (+1) ед,
  • самолетов — 306 (+0) ед,
  • вертолетов — 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2239 (+0),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5518 (+11) ед,
  • специальная техника / специальное оборудование — 291 (+3).

По данным OSINT-проекта KIU (Killed in Ukraine), в Украине ликвидировали уже около 2000 российских офицеров.

Видео дня

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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