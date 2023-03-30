Почти 600 оккупантов и 12 артсистем: Генштаб сообщил о потерях армии РФ за сутки 30 марта, 08:08 Какие потери понесла Россия за сутки (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 560 российских оккупантов. Всего потери РФ составляют 172900 мертвых военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 30 марта, потери РФ составляют:

личного состава — около 172900 ( +560) человек ликвидировано,

+560) человек ликвидировано, танков — 3610 ( +1) ед,

+1) ед, боевых бронированных машин — 6974 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 2671 ( +12) ед,

+12) ед, РСЗО — 526 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 278 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 306 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 291 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2239 ( +0),

+0), крылатые ракеты — 911 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5518 ( +11) ед,

+11) ед, специальная техника / специальное оборудование — 291 ( +3).

По данным OSINT-проекта KIU (Killed in Ukraine), в Украине ликвидировали уже около 2000 российских офицеров.



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