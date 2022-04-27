Потери РФ в Украине могут быть выше, чем приводит Генштаб ВСУ — аудиоперехват 27 апреля, 12:38 Цей матеріал також доступний українською Согласно аудиоперехвату СБУ, оккупанты потеряли уже 25900 человек убитыми (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские потери в Украине могут быть выше не только официальных цифр от Минобороны РФ, но и тех, которые приводит Генеральный штаб ВСУ.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора одного из оккупантов, обнародованный СБУ в среду, 27 апреля.

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По его словам, с начала вторжения 24 февраля российские войска только убитыми потеряли уже 25900 человек.

«Командующему бригады прям в живот прилетело. Кишки ему обратно собрали в живот, на вертушке отправили… Увезли в Россию, и там сердце уже не выдержало… Пацанов до*уя по*башило наших…», — признался российский военный своему собеседнику.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, потери РФ составляют 22,4 тысяч военных.

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