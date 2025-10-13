Минус 1140 солдат, 21 артсистема и другая техника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за сутки

13 октября, 06:56
Поделиться:
За сутки ВСУ уничтожили 1140 оккупантов, три танка и 21 артсистему ВС РФ (Фото: REUTERS/Maksim Levin)

За сутки ВСУ уничтожили 1140 оккупантов, три танка и 21 артсистему ВС РФ (Фото: REUTERS/Maksim Levin)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 1140 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на понедельник, 13 октября, составляют ориентировочно 1 123 950 военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 11 251 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин — 23 345 (+0) ед;
  • артиллерийских систем — 33 599 (+21) ед;
  • РСЗО — 1520 (+2) ед;
  • средств ПВО — 1225 (+0) ед;
  • самолетов — 427 (+0) ед;
  • вертолетов — 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 69 242 (+232);
  • крылатых ракет — 3859 (+0);
  • кораблей/катеров — 28 (+0);
  • подводных лодок — 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн — 64 043 (+109);
  • специальной техники — 3977 (+1).

Реклама

12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies