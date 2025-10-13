Минус 1140 солдат, 21 артсистема и другая техника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за сутки

За сутки ВСУ уничтожили 1140 оккупантов, три танка и 21 артсистему ВС РФ (Фото: REUTERS/Maksim Levin)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 1140 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на понедельник, 13 октября, составляют ориентировочно 1 123 950 военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11 251 ( +3) ед;

+3) ед; боевых бронированных машин — 23 345 ( +0) ед;

+0) ед; артиллерийских систем — 33 599 ( +21) ед;

+21) ед; РСЗО — 1520 ( +2) ед;

+2) ед; средств ПВО — 1225 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 427 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 346 ( +0);

+0); БПЛА оперативно-тактического уровня — 69 242 ( +232);

+232); крылатых ракет — 3859 ( +0);

+0); кораблей/катеров — 28 ( +0);

+0); подводных лодок — 1 ( +0);

+0); автомобильной техники и автоцистерн — 64 043 ( +109);

+109); специальной техники — 3977 ( +1).

12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.