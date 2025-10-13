Минус 1140 солдат, 21 артсистема и другая техника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за сутки
За сутки ВСУ уничтожили 1140 оккупантов, три танка и 21 артсистему ВС РФ (Фото: REUTERS/Maksim Levin)
За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 1140 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на понедельник, 13 октября, составляют ориентировочно 1 123 950 военных убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери россиян в военной технике составляют:
- танков — 11 251 (+3) ед;
- боевых бронированных машин — 23 345 (+0) ед;
- артиллерийских систем — 33 599 (+21) ед;
- РСЗО — 1520 (+2) ед;
- средств ПВО — 1225 (+0) ед;
- самолетов — 427 (+0) ед;
- вертолетов — 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 69 242 (+232);
- крылатых ракет — 3859 (+0);
- кораблей/катеров — 28 (+0);
- подводных лодок — 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 64 043 (+109);
- специальной техники — 3977 (+1).
12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.
16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.