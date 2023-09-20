ВСУ за сутки уничтожили более 300 оккупантов и 48 единиц военной техники россиян на Таврическом направлении
Уничтожена российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали более 325 оккупантов и 48 единиц военной техники россиян на Таврическом направлении.
Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления в Facebook.
В пресс-центре отметили, что ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и закрепляются на достигнутых рубежах.
За минувшие сутки россияне нанесли один ракетный и 23 авиационных удара, провели 18 боевых столкновений, а также осуществили 830 обстрелов, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.
На Марьинском направлении оккупанты безрезультатно натупали в районе Марьинки Донецкой области. Там в течение суток россияне совершили 13 тщетных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях украинские военные продолжают держать оборону на занятых рубежах.
В то же время на Запорожском направлении атаки противника в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области завершились для россиян значительными потерями как в живой силе, так и в технике.
В пресс-центре отметили, что российские оккупанты захватывают и заселяются в помещения гражданских граждан на временно оккупированных территориях Украины.
Там также добавили, что часто оккупанты живут вместе с гражданскими жителями в их домах, чтобы использовать людей в качестве живого щита. В частности, в населенном пункте Токмак Запорожской области россияне поселяются к пожилым людям.
Пресс-центр добавил, что ракетные войска и артиллерия Сил обороны Таврического направления за сутки выполнила 1232 огневых задачи.
Общие потери противника составили 325 человек. В частности:
- 130 оккупантов ликвидировано,
- 194 ранены,
- один взят в плен.
Кроме того, было уничтожено 48 единиц вражеской техники, а именно:
- три танка,
- восемь ББМ,
- семь артиллерийских систем и минометов,
- РСЗО,
- 14 БПЛА,
- 15 единиц автомобильной техники.
Также был уничтожен склад боеприпасов и другой важный объект противника, который в пресс-центре не называют.
Ранее Генштаб ВСУ в утренней сводке отмечал, что в целом потери РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения составляют 273 980 военных.