ВСУ за сутки уничтожили более 300 оккупантов и 48 единиц военной техники россиян на Таврическом направлении 20 сентября, 14:45 Уничтожена российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали более 325 оккупантов и 48 единиц военной техники россиян на Таврическом направлении.

Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления в Facebook.

В пресс-центре отметили, что ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и закрепляются на достигнутых рубежах.

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За минувшие сутки россияне нанесли один ракетный и 23 авиационных удара, провели 18 боевых столкновений, а также осуществили 830 обстрелов, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

На Марьинском направлении оккупанты безрезультатно натупали в районе Марьинки Донецкой области. Там в течение суток россияне совершили 13 тщетных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях украинские военные продолжают держать оборону на занятых рубежах.



В то же время на Запорожском направлении атаки противника в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области завершились для россиян значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

В пресс-центре отметили, что российские оккупанты захватывают и заселяются в помещения гражданских граждан на временно оккупированных территориях Украины.

Там также добавили, что часто оккупанты живут вместе с гражданскими жителями в их домах, чтобы использовать людей в качестве живого щита. В частности, в населенном пункте Токмак Запорожской области россияне поселяются к пожилым людям.

Пресс-центр добавил, что ракетные войска и артиллерия Сил обороны Таврического направления за сутки выполнила 1232 огневых задачи.



Общие потери противника составили 325 человек. В частности:

130 оккупантов ликвидировано,

194 ранены,

один взят в плен.

Кроме того, было уничтожено 48 единиц вражеской техники, а именно:

три танка,

восемь ББМ,

семь артиллерийских систем и минометов,

РСЗО,

14 БПЛА,

15 единиц автомобильной техники.

Также был уничтожен склад боеприпасов и другой важный объект противника, который в пресс-центре не называют.

Ранее Генштаб ВСУ в утренней сводке отмечал, что в целом потери РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения составляют 273 980 военных.

