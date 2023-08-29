ВСУ за сутки ликвидировали почти 300 оккупантов на Таврическом направлении — Тарнавский 29 августа, 01:26 Артиллерийские подразделения ВСУ за сутки выполнили 1218 огневых задач (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

На Таврическом направлении за сутки потери российских оккупантов составили 293 человека: 50 убитых и 243 раненых.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram в понедельник, 28 августа.

«Успешное движение Сил обороны на Таврическом направлении продолжается», — подчеркнул он.

Видео дня

Тарнавский отметил, что артиллерийские подразделения ВСУ в течение суток выполнили 1218 огневых задач.

По его данным, украинские военные уничтожили 25 единиц военной техники противника.

В частности:

танк,

четыре БМП,

девять артиллерийских систем и минометов,

ПТРК,

БПЛА,

девять единиц автомобильной техники.

Кроме того, ВСУ уничтожили пять складов боеприпасов, пункт управления и контрольно-наблюдательный пункт оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 261 тысячу военных.