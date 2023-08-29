ВСУ за сутки ликвидировали почти 300 оккупантов на Таврическом направлении — Тарнавский
Артиллерийские подразделения ВСУ за сутки выполнили 1218 огневых задач (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)
На Таврическом направлении за сутки потери российских оккупантов составили 293 человека: 50 убитых и 243 раненых.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram в понедельник, 28 августа.
«Успешное движение Сил обороны на Таврическом направлении продолжается», — подчеркнул он.
Тарнавский отметил, что артиллерийские подразделения ВСУ в течение суток выполнили 1218 огневых задач.
По его данным, украинские военные уничтожили 25 единиц военной техники противника.
В частности:
- танк,
- четыре БМП,
- девять артиллерийских систем и минометов,
- ПТРК,
- БПЛА,
- девять единиц автомобильной техники.
Кроме того, ВСУ уничтожили пять складов боеприпасов, пункт управления и контрольно-наблюдательный пункт оккупантов.
По данным Генштаба ВСУ, в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 261 тысячу военных.