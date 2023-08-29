ВСУ за сутки ликвидировали почти 300 оккупантов на Таврическом направлении — Тарнавский

29 августа, 01:26
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Артиллерийские подразделения ВСУ за сутки выполнили 1218 огневых задач (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

Артиллерийские подразделения ВСУ за сутки выполнили 1218 огневых задач (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

На Таврическом направлении за сутки потери российских оккупантов составили 293 человека: 50 убитых и 243 раненых.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram в понедельник, 28 августа.

«Успешное движение Сил обороны на Таврическом направлении продолжается», — подчеркнул он.

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Тарнавский отметил, что артиллерийские подразделения ВСУ в течение суток выполнили 1218 огневых задач.

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По его данным, украинские военные уничтожили 25 единиц военной техники противника.

В частности:

  • танк,
  • четыре БМП,
  • девять артиллерийских систем и минометов,
  • ПТРК,
  • БПЛА,
  • девять единиц автомобильной техники.

Кроме того, ВСУ уничтожили пять складов боеприпасов, пункт управления и контрольно-наблюдательный пункт оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 261 тысячу военных.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерия Война России против Украины российские потери потери врага силы обороны

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