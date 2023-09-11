Силы обороны Украины уничтожили шесть катеров РФ возле оккупированного левобережья Херсонщины — Гуменюк

11 сентября, 12:58
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Наталья Гуменюк (Фото:Общественное)

Наталья Гуменюк (Фото:Общественное)

Силы обороны Украины уничтожили шесть российских катеров, которые пытались восстановить утраченные позиции на временно оккупированном левобережье Херсонской области.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода.

По ее словам, катера были уничтожены, когда россияне попытались восстановить утраченные позиции с воды во время маневрирования среди островов вдоль оккупированного левобережья Херсонской области.

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Она отметила, что ВСУ проводят очень сложную работу, а силы российских оккупантов преобладают на левом берегу Днепра.

«На данном этапе можем сказать, что враг продолжает активизироваться там, изыскивает способы обеспечить себе более плотную оборону, в частности с направления самого Днепра, с воды. Но минус шесть лодок — это очень красноречивая, убедительная сводка, которую мы можем сейчас говорить за минувшие сутки. Так завершилась их (российская — ред.) попытка закрепиться на тех позициях, с которых предварительно были выбиты», — отметила Гуменюк.

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Она отметила, что украинские военные также продолжают уничтожать личный состав и военную технику оккупантов.

«Все то, они пытаются обстреливать правый берег и наносят мирному населению существенный вред как в материальном смысле, так и в физическом. Поскольку, к сожалению, есть пострадавшие за минувшие сутки в Херсонской области», — сказала Гуменюк.

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Она добавила, что россияне также активизировались в воздухе. Они не прекращают атак на правый берег Херсонщины управляемыми авиабомбами и активизируются в акватории Черного моря. В частности, оккупанты запускают БПЛА ближе к району развертывания нынешних учений НАТО Sea Breeze.

3 сентября стало известно, что ВСУ уничтожили катер Тунец в Черном море. Во время операции были ликвидированы шесть оккупантов. По данным журналиста Андрея Цаплиенко, российский десант был уничтожен с помощью беспилотника Bayraktar-TB2. OSINT-аналитики утверждают, что это произошло у побережья Херсонской области.

В то же время Гуменюк отметила, что любая такая высадка россиян будет иметь подобный финал.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Херсон Херсонская область Наталья Гуменюк Река Днепр Война России против Украины российские потери потери врага

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