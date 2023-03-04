Украинские военные за сутки ликвидировали более 800 окупантов и 12 артиллерийских систем врага 4 марта, 08:26 Украинские военные отбивают атаку (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

За минувшие сутки, 3 марта, Силы обороны Украины ликвидировали еще 820 российских оккупантов, уничтожили четыре вражеских танка, десять ББМ, 12 артиллерийских систем, три РСЗО, один самолет и пять вражеских БПЛА, восемь единиц автомобильной техники россиян.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 04 марта 2023 года ориентировочно составили:

личного состава — около 152190 ( +820) человек ликвидировано, Видео дня

танков — 3409 ( +4) ед,

боевых бронированных машин — 6683 ( +10) ед,

артиллерийских систем — 2414 ( +12) ед,

РСЗО — 487 ( +3) ед,

средства ПВО — 247 ( +0) ед,

самолетов — 302 ( +1) ед,

вертолетов — 289 ( +0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2066 ( +5),

крылатые ракеты — 873 ( +0),

корабли /катера — 18 ( +0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5289 ( +8) ед,

специальная техника — 230 ( +0). Как сообщал Генштаб, российская оккупационная армия продолжает ежедневно нести значительные потери в живой силе. Недавно одна из больниц временно оккупированного города Горловка получила указание об увеличении койко-мест для приема раненых захватчиков.