Украинские военные за сутки ликвидировали более 800 окупантов и 12 артиллерийских систем врага

4 марта, 08:26
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Украинские военные отбивают атаку (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные отбивают атаку (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

За минувшие сутки, 3 марта, Силы обороны Украины ликвидировали еще 820 российских оккупантов, уничтожили четыре вражеских танка, десять ББМ, 12 артиллерийских систем, три РСЗО, один самолет и пять вражеских БПЛА, восемь единиц автомобильной техники россиян.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 04 марта 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава — около 152190 ( +820) человек ликвидировано,

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  • танков — 3409 ( +4) ед,

  • боевых бронированных машин — 6683 ( +10) ед,

  • артиллерийских систем — 2414 ( +12) ед,

  • РСЗО — 487 ( +3) ед,

  • средства ПВО — 247 ( +0) ед,

  • самолетов — 302 ( +1) ед,

  • вертолетов — 289 ( +0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2066 ( +5),

  • крылатые ракеты — 873 ( +0),

  • корабли /катера — 18 ( +0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 5289 ( +8) ед,

  • специальная техника — 230 ( +0).

    Как сообщал Генштаб, российская оккупационная армия продолжает ежедневно нести значительные потери в живой силе. Недавно одна из больниц временно оккупированного города Горловка получила указание об увеличении койко-мест для приема раненых захватчиков.

    • Редактор: Владислав Вергун

    Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ потери врага

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