Украинские военные за последние сутки ликвидировали 460 солдат армии России, уничтожили три вражеских танка, четыре боевых бронированных машины, одну артиллерийскую систему, шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также три единицы специальной техники российских захватчиков.