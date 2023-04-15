ВСУ за сутки ликвидировали более 450 солдат РФ и уничтожили четыре ББМ врага — Генштаб
Работа украинских военных (Фото:Генеральный штаб ВСУ)
Украинские военные за последние сутки ликвидировали 460 солдат армии России, уничтожили три вражеских танка, четыре боевых бронированных машины, одну артиллерийскую систему, шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также три единицы специальной техники российских захватчиков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2023 года ориентировочно составили:
личного состава — около 181550 (+460) человек ликвидированоВидео дня
танков — 3653 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 7073 (+4) ед,
артиллерийских систем — 2785 (+1) ед,
РСЗО — 535 ед,
средства ПВО — 283 ед,
самолетов — 307 ед,
вертолетов — 293 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339 ед,
крылатые ракеты — 911 ед.
корабли /катера — 18 ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 5646 (+6) ед,
специальная техника — 324 (+3) .
В Генштабе добавили, что данные уточняются.