ВСУ за сутки ликвидировали более 450 солдат РФ и уничтожили четыре ББМ врага — Генштаб

15 апреля, 08:36
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Работа украинских военных (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Работа украинских военных (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Украинские военные за последние сутки ликвидировали 460 солдат армии России, уничтожили три вражеских танка, четыре боевых бронированных машины, одну артиллерийскую систему, шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также три единицы специальной техники российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава — около 181550 (+460) человек ликвидировано

    Видео дня

  • танков — 3653 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 7073 (+4) ед,

  • артиллерийских систем — 2785 (+1) ед,

  • РСЗО — 535 ед,

  • средства ПВО — 283 ед,

  • самолетов — 307 ед,

  • вертолетов — 293 ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339 ед,

  • крылатые ракеты — 911 ед.

  • корабли /катера — 18 ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 5646 (+6) ед,

  • специальная техника — 324 (+3) .

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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