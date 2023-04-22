Украинские военные за сутки ликвидировали 680 окупантов и уничтожили четыре вражеских средства ПВО — Генштаб
Украинский военный (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)
Украинские Силы обороны за последние сутки ликвидировали 680 российских оккупантов, уничтожили четыре вражеских танка, пять артиллерийских систем, по четыре боевых бронированных машин и средства ПВО россиян, четыре БПЛА врага и пять единиц автомобильной техники армии РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 22 апреля 2023 года ориентировочно составили:
личного состава — около 185730 (+680) человек ликвидировано,Видео дня
танков — 3672 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 7130 (+4) ед,
артиллерийских систем — 2832 (+5) ед,
РСЗО — 539 (+0) ед,
средства ПВО — 289 (+4) ед,
самолетов — 308 (+0) ед,
вертолетов — 293 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 2398 (+4) ,
крылатые ракеты — 911 (+0),
корабли /катера — 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 5718 (+5) ед,
специальная техника — 337 (+3) .
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
ВСУ за прошедшие сутки нанесли пять ударов по районам сосредоточения армии РФ, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы россиян. Были отражены 53 атаки на четырех направлениях фронта, в эпицентре боевых действий остается город Бахмут, отмечают в Генштабе.