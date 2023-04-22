Украинские военные за сутки ликвидировали 680 окупантов и уничтожили четыре вражеских средства ПВО — Генштаб 22 апреля, 08:24 Украинский военный (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Украинские Силы обороны за последние сутки ликвидировали 680 российских оккупантов, уничтожили четыре вражеских танка, пять артиллерийских систем, по четыре боевых бронированных машин и средства ПВО россиян, четыре БПЛА врага и пять единиц автомобильной техники армии РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 22 апреля 2023 года ориентировочно составили:

личного состава — около 185730 (+680) человек ликвидировано, Видео дня

танков — 3672 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 7130 (+4) ед,

артиллерийских систем — 2832 (+5) ед,

РСЗО — 539 (+0) ед,

средства ПВО — 289 (+4) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2398 (+4) ,

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5718 (+5) ед,

специальная техника — 337 (+3) .

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

ВСУ за прошедшие сутки нанесли пять ударов по районам сосредоточения армии РФ, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы россиян. Были отражены 53 атаки на четырех направлениях фронта, в эпицентре боевых действий остается город Бахмут, отмечают в Генштабе.

