Возле Мелитополя почти непрерывно сжигают тела погибших оккупантов, в Чаплинке появилось кладбище на 100 гектаров — Минобороны 10 августа, 15:38 Общие потери армии РФ с начала большой войны против Украины превысили 252 тысячи военных (Фото:Шеннон Стэплтон/Рейтер)

Российские оккупанты пытаются скрыть реальные потери личного состава, поэтому сжигают тела погибших. В Чаплинке Херсонской области одно из кладбищ имеет площадь 100 гектаров.

Об этом в четверг, 10 июля, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Маляр отметила, что сейчас на всех фронтах происходят активные боевые действия, во время которых погибает большое количество оккупантов.

Видео дня

По ее словам, командование российских оккупационных войск хочет скрыть реальные потери своего личного состава, поэтому хоронит погибших на временно оккупированных территориях, не транспортируя тела в РФ.

Она отметила, что возле Мелитополя в Запорожской области на открытой местности постоянно происходит кремация тел врага, которые доставляются оккупантами на грузовых автомобилях.

Маляр добавила, что жители города длительное время ощущают характерный запах едкого дыма.

Кроме того, по ее данным, в морг Чаплинской районной больницы в Херсонской области россияне доставляют тела погибших с Херсонского направления, которых хоронят в двух местах, одно из которых имеет площадь до 100 гектаров.

4 августа Генеральный штаб ВСУ отметил, что Россия активно использует мобильные крематории на фронте. Один из них в режиме 24/7 работает в северо-восточной части оккупированного города Мелитополь Запорожской области.

8 августа заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск Таврия по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин сообщил, что за время контрнаступления ВСУ на Мелитопольском направлении украинским войскам удалось продвинуться на сотни метров.

По данным Генштаба в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 252 тысячи военных.