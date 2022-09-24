Иранские дроны, штурмовик и вертолет оккупантов. ВСУ за сутки уничтожили девять воздушных целей
Иранский дрон Shahed-136 (Фото:Mil.gov.ua/Wikipedia)
За сутки 23 сентября подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожили девять воздушных целей. В частности, штурмовик, вертолет, а также иранские беспилотники-камикадзе Shahed и ударный БПЛА Mohajer.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Facebook.
Вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25 были сбиты зенитным ракетным подразделением Центр.
Два БПЛА Shahed-136 уничтожили подразделения Воздушного командования Восток.
Еще четыре беспилотника-камикадзе Shahed-136 и один ударный беспилотник Mohajer-6 сбили зенитчики Воздушного командования Юг.
Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные Силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.
В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.
В течение 23 сентября Одессу дважды атаковали дронами-камикадзе. В результате попадания двух беспилотников разрушено админздание в припортовой зоне. Еще один иранский Shahed-136 был сбит над морем — взрывная волна повредила несколько домов, погиб один человек.
Еще четыре дрона-камикадзе силы ПВО уничтожили во время воздушной тревоги. Среди них впервые был сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6, предназначенный для проведения разведки, наблюдения, огневого поражения.
Один Shahed-136 атаковал вечером позиции ВСУ на линии столкновения в Березнеговатской общине Николаевской области, сообщили в ОК Юг. Очередной иранский дрон сбили при попытке нанести удар в направлении порта Южный.
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана из-за снабжения страной оружия России, используемого агрессором в полномасштабной войне. В МИД заявили, что это недружественный акт, который серьезно вредит украинско-иранским отношениям. Посла Ирана лишат аккредитации, а количество дипломатического персонала иранского посольства в Киеве будет значительно сокращено.
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