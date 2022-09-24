Иранские дроны, штурмовик и вертолет оккупантов. ВСУ за сутки уничтожили девять воздушных целей

24 сентября, 14:52
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Иранский дрон Shahed-136 (Фото:Mil.gov.ua/Wikipedia)

Иранский дрон Shahed-136 (Фото:Mil.gov.ua/Wikipedia)

За сутки 23 сентября подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожили девять воздушных целей. В частности, штурмовик, вертолет, а также иранские беспилотники-камикадзе Shahed и ударный БПЛА Mohajer.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25 были сбиты зенитным ракетным подразделением Центр.

Два БПЛА Shahed-136 уничтожили подразделения Воздушного командования Восток.

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Еще четыре беспилотника-камикадзе Shahed-136 и один ударный беспилотник Mohajer-6 сбили зенитчики Воздушного командования Юг.

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Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные Силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.

В течение 23 сентября Одессу дважды атаковали дронами-камикадзе. В результате попадания двух беспилотников разрушено админздание в припортовой зоне. Еще один иранский Shahed-136 был сбит над морем — взрывная волна повредила несколько домов, погиб один человек.

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Еще четыре дрона-камикадзе силы ПВО уничтожили во время воздушной тревоги. Среди них впервые был сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6, предназначенный для проведения разведки, наблюдения, огневого поражения.

Один Shahed-136 атаковал вечером позиции ВСУ на линии столкновения в Березнеговатской общине Николаевской области, сообщили в ОК Юг. Очередной иранский дрон сбили при попытке нанести удар в направлении порта Южный.

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Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана из-за снабжения страной оружия России, используемого агрессором в полномасштабной войне. В МИД заявили, что это недружественный акт, который серьезно вредит украинско-иранским отношениям. Посла Ирана лишат аккредитации, а количество дипломатического персонала иранского посольства в Киеве будет значительно сокращено.

Инфографика: НВ
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Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вертолет Беспилотники Штурмовик Война России против Украины российские потери

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