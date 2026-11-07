Взлом Росстата: хакеры обнародовали данные о 450 тысячах россиян, погибших на войне

Хакерская группировка Silent Crow заявила, что Россия потеряла в войне против Украины 450 100 человек погибшими. Эти данные хакеры якобы получили, когда вместе с белорусскими Киберпартизанами взломали базы Росстата.

Об этом в субботу, 7 ноября, пишет Радио Свобода.

По утверждению Silent Crow, им удалось получить доступ к базе данных информационной системы Демография. В ней хранятся данные переписи населения и сведения о причинах смерти граждан вплоть до августа 2026 года. Независимо подтвердить эти данные невозможно.

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Согласно обнародованным хакерами данным, наибольшее число погибших — около 100 тысяч, или 21,7%, — приходилось на Приволжский федеральный округ. Более половины (54,9%) погибли в Донецкой области. Большинству погибших было от 30 до 49 лет.

По подсчетам хакеров, потери росли с каждым годом войны: около 19 тысяч погибших в 2022 году, более 42 тысяч — в 2023-м, почти 110 тысяч — в 2024-м и более 182 тысяч — в 2025-м. По неполным данным, в 2026 году погибли еще около 40 тысяч.

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За последние полгода, по данным Silent Crow, ежемесячно в базе появлялось в среднем 18 280 новых записей. Хакеры прогнозируют, что к концу года общее число погибших на войне будет колебаться от 508 до 543 тысяч.

Издание Медиазона совместно с BBC и волонтерами с начала полномасштабного вторжения ведет поименный список погибших российских военных на основе открытых источников. На данный момент в нем 285 881 человек. По оценке Медузы и Медиазоны, основанной на данных о наследственных делах, погибли около 352 тысяч россиян.

В сентябре начальник Штаба обороны Великобритании Ричард Найтон заявил, что число погибших российских военнослужащих превысило полмиллиона, а с учетом раненых потери достигли 1,5 млн. По данным Генштаба ВСУ, общие потери России убитыми и ранеными превышают 1,6 млн.

Silent Crow уже осуществляла подобные атаки. В частности, совместно с Киберпартизанами группировка взяла на себя ответственность за кибератаку на Аэрофлот.