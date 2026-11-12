«Для россиян в Донецкой области конечная». Что показал взлом данных Росстата о потерях на войне и почему в РФ не объявляли новой мобилизации — интервью с Цимбалюком

12 ноября, 05:33
NV Премиум
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Баннер с рекламой контрактной военной службы в городе Норильске в Красноярском крае, Россия, 23 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Vladislav Nekrasov)

Баннер с рекламой контрактной военной службы в городе Норильске в Красноярском крае, Россия, 23 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Vladislav Nekrasov)

Автор: Павел Новиков

Журналист и блогер Роман Цимбалюк в интервью Radio NV — об американской идее изменить административные границы украинских областей, ударе по порту Усть-Луга, потерях оккупационной армии по данным Росстата и скрытой мобилизации в России.

— Американцы предложили изменить административные границы некоторых украинских областей, чтобы кремлевский диктатор Владимир Путин якобы заявил, что он уже захватил всю Донецкую область. Что это за идея, и действительно ли такая фейковая переписка вообще на что-то может повлиять?

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— Я считаю, что мы всячески должны поддерживать американские идеи. Ну почему бы нет, надо — перепишем. Но ответственность за прекращение огня — это на них.

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Все эти дебильные идеи, инициативы. Можно подумать, что ему нужна Донецкая область. Ему нужна Украина, и собственно они все об этом достаточно откровенно говорят, достаточно включить российское телевидение.

Теги:   Интервью NV Росстат Война России против Украины Роман Цимбалюк Radio NV

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