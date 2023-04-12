За сутки более 700 оккупантов и пять артсистем: с начала вторжения РФ потеряла более 180 тысяч военных — Генштаб

12 апреля, 08:12
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Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 730 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 180 тысяч военных.

По данным Генштаба по состоянию на среду, 12 апреля, потери РФ составляют:

  • личный состав - около 180 050 (+730) человек ликвидировано
  • танки — 3646 (+2)
  • боевые бронированные машины- 7043 (+5)
  • артиллерийские системы - 2770 (+5)
  • РСЗО - 535 (+0)
  • средства ПВО - 282 (+0)
  • самолеты — 307 (+0)
  • вертолеты — 293 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2334 (+2)
  • крылатые ракеты - 911 (+0)
  • корабли /катера — 18 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны — 5630 (+10)
  • специальная техника — 319 (+3).

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Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV

Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологичном оружии и снарядах.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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