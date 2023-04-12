За сутки более 700 оккупантов и пять артсистем: с начала вторжения РФ потеряла более 180 тысяч военных — Генштаб 12 апреля, 08:12 Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 730 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 180 тысяч военных.

По данным Генштаба по состоянию на среду, 12 апреля, потери РФ составляют:

личный состав - около 180 050 ( +730) человек ликвидировано



+730) человек ликвидировано танки — 3646 ( +2)

+2) боевые бронированные машины- 7043 ( +5)

+5) артиллерийские системы - 2770 ( +5)

+5) РСЗО - 535 ( +0)

+0) средства ПВО - 282 ( +0)

+0) самолеты — 307 ( +0)

+0) вертолеты — 293 ( +0)

+0) БПЛА оперативно-тактического уровня - 2334 ( +2)

+2) крылатые ракеты - 911 ( +0)

+0) корабли /катера — 18 ( +0)

+0) автомобильная техника и автоцистерны — 5630 ( +10)

+10) специальная техника — 319 ( +3).

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологичном оружии и снарядах.