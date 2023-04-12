За сутки более 700 оккупантов и пять артсистем: с начала вторжения РФ потеряла более 180 тысяч военных — Генштаб
Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 730 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 180 тысяч военных.
По данным Генштаба по состоянию на среду, 12 апреля, потери РФ составляют:
- личный состав - около 180 050 (+730) человек ликвидировано
- танки — 3646 (+2)
- боевые бронированные машины- 7043 (+5)
- артиллерийские системы - 2770 (+5)
- РСЗО - 535 (+0)
- средства ПВО - 282 (+0)
- самолеты — 307 (+0)
- вертолеты — 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2334 (+2)
- крылатые ракеты - 911 (+0)
- корабли /катера — 18 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 5630 (+10)
- специальная техника — 319 (+3).
Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологичном оружии и снарядах.