Минус вертолет, танки и 500 оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил новые потери войск РФ в Украине за сутки

11 апреля, 08:38
Поделиться:
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 500 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 179 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 11 апреля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 179320 (+500) человек ликвидировано,
  • танков — 3644 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 7038 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 2765 (+15) ед,
  • РСЗО — 535 (+1) ед,
  • средства ПВО — 282 (+0) ед,
  • самолетов — 307 (+0) ед,
  • вертолетов — 293 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2332 (+9),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5620 (+13) ед,
  • специальная техника — 316 (+5).

Видео дня

Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X