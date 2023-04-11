Минус вертолет, танки и 500 оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил новые потери войск РФ в Украине за сутки 11 апреля, 08:38 Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 500 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 179 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 11 апреля, потери РФ составляют:

личного состава — 179320 ( +500) человек ликвидировано,

+500) человек ликвидировано, танков — 3644 ( +7) ед,

+7) ед, боевых бронированных машин — 7038 ( +10) ед,

+10) ед, артиллерийских систем — 2765 ( +15) ед,

+15) ед, РСЗО — 535 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 282 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 307 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 293 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2332 ( +9),

+9), крылатые ракеты — 911 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5620 ( +13) ед,

+13) ед, специальная техника — 316 ( +5).

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.