Минус вертолет, танки и 500 оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил новые потери войск РФ в Украине за сутки
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 500 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 179 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 11 апреля, потери РФ составляют:
- личного состава — 179320 (+500) человек ликвидировано,
- танков — 3644 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 7038 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 2765 (+15) ед,
- РСЗО — 535 (+1) ед,
- средства ПВО — 282 (+0) ед,
- самолетов — 307 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2332 (+9),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5620 (+13) ед,
- специальная техника — 316 (+5).
Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.