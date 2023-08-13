Более 4100 оккупантов и почти 500 единиц техники. ВСУ сообщили о потерях оккупантов за неделю
РФ потеряла колоссальное количество военной техники с начала большой войны против Украины (Фото:Генштаб ВСУ)
Силы обороны Украины в течение недели ликвидировали около 4150 человек личного состава россиян. А также уничтожили 488 единиц вооружения и военной техники врага.
Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.
Он отметил, что существенные потери понесла военная техника противника.
По его данным, украинские военные уничтожили:
- 61 танк
- 73 боевых бронированных машины
- 107 артиллерийских систем
- восемь РСЗО
- 11 установок ПВО
- 102 единицы автотехники
- 26 единиц спецтехники
Кроме того, украинские защитники сбили два вражеских вертолета, 20 ракет и 78 БПЛА.
13 августа Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 253 тысячи военных.
11 августа издание Медиазона сообщило, что в Украине ликвидировали более 30 тысяч российских военных с начала полномасштабного вторжения.
10 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты пытаются скрыть реальные потери личного состава, поэтому сжигают тела погибших. В Чаплинке Херсонской области одно из кладбищ имеет площадь 100 гектаров.