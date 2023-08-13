Более 4100 оккупантов и почти 500 единиц техники. ВСУ сообщили о потерях оккупантов за неделю

13 августа, 18:15
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РФ потеряла колоссальное количество военной техники с начала большой войны против Украины (Фото:Генштаб ВСУ)

РФ потеряла колоссальное количество военной техники с начала большой войны против Украины (Фото:Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины в течение недели ликвидировали около 4150 человек личного состава россиян. А также уничтожили 488 единиц вооружения и военной техники врага.

Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.

Он отметил, что существенные потери понесла военная техника противника.

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По его данным, украинские военные уничтожили:

  • 61 танк
  • 73 боевых бронированных машины
  • 107 артиллерийских систем
  • восемь РСЗО
  • 11 установок ПВО
  • 102 единицы автотехники
  • 26 единиц спецтехники

Кроме того, украинские защитники сбили два вражеских вертолета, 20 ракет и 78 БПЛА.

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13 августа Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 253 тысячи военных.

11 августа издание Медиазона сообщило, что в Украине ликвидировали более 30 тысяч российских военных с начала полномасштабного вторжения.

10 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты пытаются скрыть реальные потери личного состава, поэтому сжигают тела погибших. В Чаплинке Херсонской области одно из кладбищ имеет площадь 100 гектаров.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Военная техника Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Российская техника Война России против Украины российские потери потери врага силы обороны

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