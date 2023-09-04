Суточные потери армии РФ в Украине: Генштаб ВСУ заявил об уничтожении вражеского судна и почти 500 оккупантов 4 сентября, 08:34 С начала большой войны РФ в Украине ликвидированы более 265 тысяч военных оккупационной российской армии (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов и одно вражеское судно. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 265 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 4 сентября, потери РФ составляют:



личного состава — 265 120 ( +460) человек ликвидировано,

+460) человек ликвидировано, танков — 4480 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 8663 ( +14) ед,

+14) ед, артиллерийских систем — 5611 ( +29) ед,

+29) ед, РСЗО — 741 ( +2) ед,

+2) ед, средств ПВО — 503 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4481 ( +37),

+37), крылатых ракет — 1447 ( +0),

+0), кораблей / катеров — 19 ( +1) ед,

+1) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 8149 ( +47) ед,

+47) ед, специальной техники — 847 ( +6).

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В Генштабе не уточнили, какой тип судна удалось уничтожить. Вероятно, речь может идти о российском катере Тунец, который Военно-морские силы ВСУ уничтожили в Черном море накануне. Сообщается, что во время спецоперации также ликвидированы шесть российских оккупантов.