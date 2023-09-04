Суточные потери армии РФ в Украине: Генштаб ВСУ заявил об уничтожении вражеского судна и почти 500 оккупантов
С начала большой войны РФ в Украине ликвидированы более 265 тысяч военных оккупационной российской армии (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов и одно вражеское судно. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 265 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 4 сентября, потери РФ составляют:
- личного состава — 265 120 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 4480 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8663 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 5611 (+29) ед,
- РСЗО — 741 (+2) ед,
- средств ПВО — 503 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4481 (+37),
- крылатых ракет — 1447 (+0),
- кораблей / катеров — 19 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8149 (+47) ед,
- специальной техники — 847 (+6).
В Генштабе не уточнили, какой тип судна удалось уничтожить. Вероятно, речь может идти о российском катере Тунец, который Военно-морские силы ВСУ уничтожили в Черном море накануне. Сообщается, что во время спецоперации также ликвидированы шесть российских оккупантов.