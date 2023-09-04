Суточные потери армии РФ в Украине: Генштаб ВСУ заявил об уничтожении вражеского судна и почти 500 оккупантов

4 сентября, 08:34
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С начала большой войны РФ в Украине ликвидированы более 265 тысяч военных оккупационной российской армии (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

С начала большой войны РФ в Украине ликвидированы более 265 тысяч военных оккупационной российской армии (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов и одно вражеское судно. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 265 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 4 сентября, потери РФ составляют:

  • личного состава — 265 120 (+460) человек ликвидировано,
  • танков — 4480 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 8663 (+14) ед,
  • артиллерийских систем — 5611 (+29) ед,
  • РСЗО — 741 (+2) ед,
  • средств ПВО — 503 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4481 (+37),
  • крылатых ракет — 1447 (+0),
  • кораблей / катеров — 19 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8149 (+47) ед,
  • специальной техники — 847 (+6).

Видео дня

В Генштабе не уточнили, какой тип судна удалось уничтожить. Вероятно, речь может идти о российском катере Тунец, который Военно-морские силы ВСУ уничтожили в Черном море накануне. Сообщается, что во время спецоперации также ликвидированы шесть российских оккупантов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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