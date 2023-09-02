ВСУ ликвидировали более полутысячи оккупантов — Генштаб обновил данные с потерями РФ
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 570 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 264 тыс. военнослужащих.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 2 сентября, потери РФ составляют:
- личного состава — около 264060 (+570) чел,
- танков — 4471 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 8637 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 5560 (+30) ед,
- РСЗО — 736 (+1) ед,
- средств ПВО — 501 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4433 (+12),
- крылатых ракет — 1447 (+2),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8043 (+34) ед,
- специальной техники — 835 (+4).