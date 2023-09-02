ВСУ ликвидировали более полутысячи оккупантов — Генштаб обновил данные с потерями РФ

2 сентября, 07:53
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 570 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 264 тыс. военнослужащих.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 2 сентября, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 264060 (+570) чел,
  • танков — 4471 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 8637 (+24) ед,
  • артиллерийских систем — 5560 (+30) ед,
  • РСЗО — 736 (+1) ед,
  • средств ПВО — 501 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4433 (+12),
  • крылатых ракет — 1447 (+2),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8043 (+34) ед,
  • специальной техники — 835 (+4).

Видео дня

В утренней сводке Генштаба сообщалось, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, десять артиллерийских средств на огневых позициях, два пункта управления, три склада боеприпасов и одну радиолокационную станцию россиян.
Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ликвидация Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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