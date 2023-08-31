Огромные потери армии РФ в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов, уничтожены десятки единиц техники 31 августа, 08:38 Оккупационная армия РФ с начала большой войны потеряла уже более 260 тысяч своих военных убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 263 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 31 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 263 020 ( +610) человек ликвидировано,

+610) человек ликвидировано, танков — 4436 ( +13) ед,

+13) ед, боевых бронированных машин — 8604 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 5507 ( +31) ед,

+31) ед, РСЗО — 734 ( +1) ед,

+1) ед, средств ПВО — 500 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4417 ( +22),

+22), крылатых ракет — 1445 ( +26),

+26), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7976 ( +23) ед,

+23) ед, специальной техники — 830 ( +5).

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.



