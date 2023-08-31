Огромные потери армии РФ в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов, уничтожены десятки единиц техники
Оккупационная армия РФ с начала большой войны потеряла уже более 260 тысяч своих военных убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 263 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 31 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 263 020 (+610) человек ликвидировано,
- танков — 4436 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 8604 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 5507 (+31) ед,
- РСЗО — 734 (+1) ед,
- средств ПВО — 500 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4417 (+22),
- крылатых ракет — 1445 (+26),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7976 (+23) ед,
- специальной техники — 830 (+5).
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.
В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.