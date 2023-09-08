640 ликвидированных оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ рассказал о потерях живой силы и техники армии РФ в Украине

8 сентября, 08:41
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Ликвидированный в Украине российский военный (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Ликвидированный в Украине российский военный (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 640 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 267 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 8 сентября, потери РФ составляют:

  • личного состава — 267 540 (+640) человек ликвидировано,
  • танков — 4529 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин — 8726 (+23) ед,
  • артиллерийских систем — 5753 (+31) ед,
  • РСЗО — 754 (+1) ед,
  • средств ПВО — 507 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4570 (+29),
  • крылатых ракет — 1455 (+0),
  • кораблей / катеров — 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8264 (+47) ед,
  • специальной техники — 860(+1).

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

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В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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