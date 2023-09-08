640 ликвидированных оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ рассказал о потерях живой силы и техники армии РФ в Украине 8 сентября, 08:41 Ликвидированный в Украине российский военный (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 640 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 267 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 8 сентября, потери РФ составляют:



личного состава — 267 540 ( +640) человек ликвидировано,

+640) человек ликвидировано, танков — 4529 ( +23) ед,

+23) ед, боевых бронированных машин — 8726 ( +23) ед,

+23) ед, артиллерийских систем — 5753 ( +31) ед,

+31) ед, РСЗО — 754 ( +1) ед,

+1) ед, средств ПВО — 507 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4570 ( +29),

+29), крылатых ракет — 1455 ( +0),

+0), кораблей / катеров — 19 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 8264 ( +47) ед,

+47) ед, специальной техники — 860(+1).

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.



