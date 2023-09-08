640 ликвидированных оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ рассказал о потерях живой силы и техники армии РФ в Украине
Ликвидированный в Украине российский военный (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 640 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 267 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 8 сентября, потери РФ составляют:
- личного состава — 267 540 (+640) человек ликвидировано,
- танков — 4529 (+23) ед,
- боевых бронированных машин — 8726 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 5753 (+31) ед,
- РСЗО — 754 (+1) ед,
- средств ПВО — 507 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4570 (+29),
- крылатых ракет — 1455 (+0),
- кораблей / катеров — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8264 (+47) ед,
- специальной техники — 860(+1).
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.
В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.