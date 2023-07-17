Огромная цена агрессии. Потери РФ с начала большой войны против Украины превысили 238 тысяч военных убитыми
Армия РФ потеряла в Украине уже почти 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 238 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 17 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 238 300 (+620) человек ликвидировано,
- танков — 4115 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 8034 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 4504 (+23) ед,
- РСЗО — 685 (+4) ед,
- средств ПВО — 428 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3828 (+8),
- крылатых ракет — 1273 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7059 (+15) ед,
- специальной техники — 677 (+11).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.