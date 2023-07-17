Огромная цена агрессии. Потери РФ с начала большой войны против Украины превысили 238 тысяч военных убитыми 17 июля, 08:57 Армия РФ потеряла в Украине уже почти 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 238 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 17 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 238 300 ( +620) человек ликвидировано,

+620) человек ликвидировано, танков — 4115 ( +8) ед,

+8) ед, боевых бронированных машин — 8034 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 4504 ( +23) ед,

+23) ед, РСЗО — 685 ( +4) ед,

+4) ед, средств ПВО — 428 ( +3) ед,

+3) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 310 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3828 ( +8),

+8), крылатых ракет — 1273 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7059 ( +15) ед,

+15) ед, специальной техники — 677 ( +11).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.



