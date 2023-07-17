Огромная цена агрессии. Потери РФ с начала большой войны против Украины превысили 238 тысяч военных убитыми

17 июля, 08:57
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Армия РФ потеряла в Украине уже почти 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

Армия РФ потеряла в Украине уже почти 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 238 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 17 июля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 238 300 (+620) человек ликвидировано,
  • танков — 4115 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 8034 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 4504 (+23) ед,
  • РСЗО — 685 (+4) ед,
  • средств ПВО — 428 (+3) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3828 (+8),
  • крылатых ракет — 1273 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7059 (+15) ед,
  • специальной техники — 677 (+11).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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