Цена агрессии против Украины. За сутки ВСУ ликвидировали почти 500 российских оккупантов, уничтожены десятки единиц техники — Генштаб 17 августа, 08:44 Армия РФ уже потеряла в Украине тысячи единиц своей техники (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 256 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 17 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 256 050 ( +480) человек ликвидировано,

+480) человек ликвидировано, танков — 4329 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 8398 ( +18) ед,

+18) ед, артиллерийских систем — 5169 ( +17) ед,

+17) ед, РСЗО — 714 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 486 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 314 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4272 ( +24),

+24), крылатых ракет — 1406 ( +2),

+2), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7641 ( +27) ед,

+27) ед, специальной техники — 773 ( +0).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.

Войска РФ несут огромные потери.