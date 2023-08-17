Цена агрессии против Украины. За сутки ВСУ ликвидировали почти 500 российских оккупантов, уничтожены десятки единиц техники — Генштаб
Армия РФ уже потеряла в Украине тысячи единиц своей техники (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 256 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 17 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 256 050 (+480) человек ликвидировано,
- танков — 4329 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 8398 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 5169 (+17) ед,
- РСЗО — 714 (+0) ед,
- средств ПВО — 486 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 314 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4272 (+24),
- крылатых ракет — 1406 (+2),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7641 (+27) ед,
- специальной техники — 773 (+0).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.
Войска РФ несут огромные потери.