Цена агрессии против Украины. За сутки ВСУ ликвидировали почти 500 российских оккупантов, уничтожены десятки единиц техники — Генштаб

17 августа, 08:44
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Армия РФ уже потеряла в Украине тысячи единиц своей техники (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Армия РФ уже потеряла в Украине тысячи единиц своей техники (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 256 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 17 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 256 050 (+480) человек ликвидировано,
  • танков — 4329 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 8398 (+18) ед,
  • артиллерийских систем — 5169 (+17) ед,
  • РСЗО — 714 (+0) ед,
  • средств ПВО — 486 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 314 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4272 (+24),
  • крылатых ракет — 1406 (+2),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7641 (+27) ед,
  • специальной техники — 773 (+0).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.

Войска РФ несут огромные потери.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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