Минус 590 российских оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях живой силы и военной техники армии РФ в Украине
Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 590 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 237 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 15 июля, потери РФ составляют:
- личный состав — около 237 180 (+590) человек ликвидировано
- танки — 4102 (+5)
- боевые бронированные машины — 8019 (+11)
- артиллерийские системы — 4463 (+14)
- РСЗВ / MLRS — 680 (+0)
- средства ПВО — 425 (+2)
- самолеты — 315 (+0)
- вертолеты — 310 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3807 (+24)
- крылатые ракеты — 1273 (+0)
- корабли / катера — 18 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 7036 (+17)
- специальная техника — 664 (+2)
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.