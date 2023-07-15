Минус 590 российских оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях живой силы и военной техники армии РФ в Украине 15 июля, 08:04 Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 590 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 237 тысяч военных.



Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 15 июля, потери РФ составляют:

личный состав — около 237 180 ( +590) человек ликвидировано

+590) человек ликвидировано танки — 4102 ( +5)

+5) боевые бронированные машины — 8019 ( +11)

+11) артиллерийские системы — 4463 ( +14)

+14) РСЗВ / MLRS — 680 ( +0)

+0) средства ПВО — 425 ( +2)

+2) самолеты — 315 ( +0)

+0) вертолеты — 310 ( +0)

+0) БПЛА оперативно-тактического уровня — 3807 ( +24)

+24) крылатые ракеты — 1273 ( +0)

+0) корабли / катера — 18 ( +0)

+0) автомобильная техника и автоцистерны — 7036 ( +17)

+17) специальная техника — 664 ( +2)

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

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