Минус 590 российских оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях живой силы и военной техники армии РФ в Украине

15 июля, 08:04
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Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

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В Украине за минувшие сутки ликвидировали 590 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 237 тысяч военных.


Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 15 июля, потери РФ составляют:

  • личный состав — около 237 180 (+590) человек ликвидировано
  • танки — 4102 (+5)
  • боевые бронированные машины — 8019 (+11)
  • артиллерийские системы — 4463 (+14)
  • РСЗВ / MLRS — 680 (+0)
  • средства ПВО — 425 (+2)
  • самолеты — 315 (+0)
  • вертолеты — 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3807 (+24)
  • крылатые ракеты — 1273 (+0)
  • корабли / катера — 18 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны — 7036 (+17)
  • специальная техника — 664 (+2)
Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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