Ликвидировано почти 700 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные об огромных суточных потерях войск РФ в Украине

23 июня, 08:37
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Украинский военный возле уничтоженной ВСУ российской техники (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Украинский военный возле уничтоженной ВСУ российской техники (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 223 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 23 июня, потери РФ составляют:

  • личного состава — 223330 (+680) человек ликвидировано,
  • танков — 4017 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7798 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 3985 (+44) ед,
  • РСЗО — 617 (+0) ед,
  • средства ПВО — 379 (+3) ед,
  • самолетов — 314 (+0) ед,
  • вертолетов — 307 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3447 (+9),
  • крылатые ракеты — 1214 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6708 (+30) ед,
  • специальная техника — 545 (+0).

Видео дня

За последнюю неделю ВСУ уничтожили шесть российских ударных вертолетов Ка-52, также известных как Аллигатор. 21 июня был уничтожен российский вертолет Ми-24. Всего с начала большой войны оккупационная армия РФ лишилась 307 вертолетов разных типов.

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Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов уточнил, что это приблизительно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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