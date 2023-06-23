Ликвидировано почти 700 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные об огромных суточных потерях войск РФ в Украине 23 июня, 08:37 Украинский военный возле уничтоженной ВСУ российской техники (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 223 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 23 июня, потери РФ составляют:



личного состава — 223330 ( +680) человек ликвидировано,

+680) человек ликвидировано, танков — 4017 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 7798 ( +15) ед,

+15) ед, артиллерийских систем — 3985 ( +44) ед,

+44) ед, РСЗО — 617 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 379 ( +3) ед,

+3) ед, самолетов — 314 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 307 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3447 ( +9),

+9), крылатые ракеты — 1214 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6708 ( +30) ед,

+30) ед, специальная техника — 545 ( +0).

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За последнюю неделю ВСУ уничтожили шесть российских ударных вертолетов Ка-52, также известных как Аллигатор. 21 июня был уничтожен российский вертолет Ми-24. Всего с начала большой войны оккупационная армия РФ лишилась 307 вертолетов разных типов.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов уточнил, что это приблизительно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов.



