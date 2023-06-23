Ликвидировано почти 700 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные об огромных суточных потерях войск РФ в Украине
Украинский военный возле уничтоженной ВСУ российской техники (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 223 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 23 июня, потери РФ составляют:
- личного состава — 223330 (+680) человек ликвидировано,
- танков — 4017 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7798 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 3985 (+44) ед,
- РСЗО — 617 (+0) ед,
- средства ПВО — 379 (+3) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 307 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3447 (+9),
- крылатые ракеты — 1214 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6708 (+30) ед,
- специальная техника — 545 (+0).
За последнюю неделю ВСУ уничтожили шесть российских ударных вертолетов Ка-52, также известных как Аллигатор. 21 июня был уничтожен российский вертолет Ми-24. Всего с начала большой войны оккупационная армия РФ лишилась 307 вертолетов разных типов.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов уточнил, что это приблизительно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов.