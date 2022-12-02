В Украине ликвидировали уже более 90 тысяч российских военных — Генштаб 2 декабря, 08:34 Потери РФ в Украине превысили 90 тысяч военных (Фото:Генштаб)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже более 90 тысяч своих военных. За минувшие сутки ликвидировали 650 оккупантов.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 2 декабря, потери РФ в Украине составили:

личного состава — около 90090 ( +650) человек ликвидировано,

+650) человек ликвидировано, танков — 2916 ( +1) ед,

+1) ед, боевых бронированных машин — 5883 ( +6) ед,

+6) ед, артиллерийских систем — 1905 ( +1) ед,

+1) ед, РСЗО — 395 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 210 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 280 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 262 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1564 ( +2),

+2), крылатые ракеты — 531 ( +0),

+0), корабли /катера — 16 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 4464 ( +23) ед,

+23) ед, специальная техника — 163 ( +0).

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Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Накануне в Минобороны сообщили, что в течение ноября Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских оккупантов: 16970.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что потери России в войне против Украины составляют около 200 тысяч военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ