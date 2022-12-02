В Украине ликвидировали уже более 90 тысяч российских военных — Генштаб
Потери РФ в Украине превысили 90 тысяч военных (Фото:Генштаб)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже более 90 тысяч своих военных. За минувшие сутки ликвидировали 650 оккупантов.
Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 2 декабря, потери РФ в Украине составили:
- личного состава — около 90090 (+650) человек ликвидировано,
- танков — 2916 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 5883 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 1905 (+1) ед,
- РСЗО — 395 (+0) ед,
- средства ПВО — 210 (+0) ед,
- самолетов — 280 (+0) ед,
- вертолетов — 262 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1564 (+2),
- крылатые ракеты — 531 (+0),
- корабли /катера — 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4464 (+23) ед,
- специальная техника — 163 (+0).
Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Накануне в Минобороны сообщили, что в течение ноября Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских оккупантов: 16970.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что потери России в войне против Украины составляют около 200 тысяч военных.