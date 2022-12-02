В Украине ликвидировали уже более 90 тысяч российских военных — Генштаб

2 декабря, 08:34
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Потери РФ в Украине превысили 90 тысяч военных (Фото:Генштаб)

Потери РФ в Украине превысили 90 тысяч военных (Фото:Генштаб)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже более 90 тысяч своих военных. За минувшие сутки ликвидировали 650 оккупантов.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 2 декабря, потери РФ в Украине составили:

  • личного состава — около 90090 (+650) человек ликвидировано,
  • танков — 2916 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 5883 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 1905 (+1) ед,
  • РСЗО — 395 (+0) ед,
  • средства ПВО — 210 (+0) ед,
  • самолетов — 280 (+0) ед,
  • вертолетов — 262 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1564 (+2),
  • крылатые ракеты — 531 (+0),
  • корабли /катера — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4464 (+23) ед,
  • специальная техника — 163 (+0).

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Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Накануне в Минобороны сообщили, что в течение ноября Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских оккупантов: 16970.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что потери России в войне против Украины составляют около 200 тысяч военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Российские войска Генштаб Армия России Российские военные Война России против Украины

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