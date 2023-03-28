Число ликвидированных в Украине российских офицеров достигло 2000 — OSINT-проект 28 марта, 16:01 В Украине с начала вторжения РФ ликвидировали более 170 тысяч оккупантов (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Количество ликвидированных в Украине российских офицеров достигло 2000 по состоянию на вторник, 28 марта, сообщает в Twitter OSINT-проект KIU (Killed in Ukraine).

OSINT-аналитики ведут подсчет на основании общедоступных данных из России — сообщений новостных сайтов, уведомлений о похоронах и некрологов. Реальные потери страны-агрессора могут быть намного выше.



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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине около 171730 оккупантов, из них 570 — за последние сутки. По состоянию на февраль западные чиновники и американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) говорили о суммарных потерях России в 200−250 тысяч.



Инфографика: NV

Американский офицер, СЕО Американского университета в Киеве и советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс в интервью NV сказал, что сейчас украинская армия убивает около 25 000 российских солдат в месяц. Такими будут цифры за март, также около 75 тыс. потерь РФ в Украине за март — это раненые.

